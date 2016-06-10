نائب وزير الإسكان: الإسكندرية بها 13 منطقة غير آمنة تحتاج إلى توفير 7900 وحدة سكنية

قال الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان ومسئول صندوق تطوير العشوائيات، إن الإسكندرية بها 13 منطقة غير آمنة وتمثل خطورة على سكانها، تحتاج إلى توفير 7900 وحدة سكنية وتكلفة 587 مليون جنيه حتى يتم نقل الأسر المعرضة للخطر بها ووضعهم فى مساكن بديلة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش جولته فى محافظة الإسكندرية، إلى أن وزارة الإسكان قد انتهت من 4 أماكن وهى (الطوبجية، شارع الرحمة) بحى غرب بتوفير 662 وحدة سكنية، و(وأبور الجاز، حى العرايس) بحى العامرية وتوفير 59 وحدة سكنية، تم نقل الأسر إليها، وذلك بتكلفة 50 مليون جنيه فى الفترة من 2009 إلى 2016.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن الوزارة تعمل حاليا فى مناطق كوم الملح والمحاجر الصينية بحى غرب، وطلمبات المكس بحى العجمى وجار نقل الأسر منها خلال العام الجارى بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.

أما مناطق نجع العرب وخلف مصيلحى بحى غرب، وعبد القادر بحى العامرية، ووادى القمر بمنطقة العجمى، ومثلث السكة الحديد والمفروزة بحى غرب، فهى مناطق جارٍ تنفيذ الخطة الموضوعة لها خلال عام 2017.

نائب وزير الإسكان: الدولة تستهدف القضاء على العشوائيات خلال عامين