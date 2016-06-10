سكان أبو جريدة بدمياط يشكون من انهيار الطريق الرئيسى

اشتكى سكان قرية أبو جريدة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط من انهيار طريق مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة، فى المنطقة التابعة أمام مزرعة شطا حتى مسجد المصنع.

وقال الأهالى إن الطريق منهار ولا توجد به إضاءة كافية أو خدمات أمنية لحماية المارة، ويتعرض البعض لعصابات قطع الطريق والحوادث ليلا ونهارا، مؤكدين أنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى الوحدة المحلية بفارسكور ولم يتحرك أحد حتى الآن.

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