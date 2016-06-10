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أهالى قرية بالشرقية يطالبون الأوقاف بفرش مسجد الهمشرى للتيسير على المصلين

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أهالى قرية بالشرقية يطالبون الأوقاف بفرش مسجد الهمشرى للتيسير على المصلين أهالى قرية بالشرقية يطالبون الأوقاف بفرش مسجد الهمشرى للتيسير على المصلين
طالب أهالى كفر الهمشرى التابعة لقرية الهيصمية بمركز فاقوس محافظة الشرقية وزير الأوقاف ووكيل وزارة الأوقاف فى المحافظة بفرش مسجد الهمشرى، نظرا لتهالك الفرش الخاص به.

وقال محمد الحوت من أهالى المنطقة إن المسجد تابع للأوقاف، ولا نستطع الصلاة به بسبب سوء الموكيت البالى به، والذى تم فرشه منذ أكثر من 20 عاما.

وأضاف أن المسجد مدرج بخطة الصرف منذ أكثر من 5 أعوام بعد حصولنا على موافقة بفرش المسجد من وزير الأوقاف، ورغم ذلك لم يعيرنا أحد من مسئولى الأوقاف اهتماما، ولم يتم صرف فرش للمسجد طوال هذه المدة والمسجد تابع لإدارة النمروط بمركز فاقوس.


>الأوقاف: صندوق "تحيا مصر" وعاء للزكاة ونناشد المواطنين التبرع فى رمضان

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