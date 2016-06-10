قوات مجلس منبج العسكرى السورية تسيطر على 10 قرى

أعلنت قوات مجلس منبج العسكرى السورية سيطرتها على 10 قرى شرقى مدينة منبج فى ريف حلب الشرقى وعلى الطريق المؤدى إلى حلب.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن القوات سيطرت على قريتى جب الطويل وجب القادر غربى نهر الفرات وقرية راطونية شرقى مدينة منبج.

وأشارت القناة إلى أن قوات مجلس منبج استطاعت صد هجوم بسيارة مفخخة حاولت الدخول إلى قرية خرفان بعد فرض السيطرة عليها، فيما تمكن مقاتلو مجلس منبج العسكرى من السيطرة على قرى غزاوية ومغارات وخربة الأسود وحية الكبيرة وحية الصغيرة وجريات على طريق حلب بين قره قوزاق ومنبج.

وأوضحت القناة أن الاشتباكات العنيفة لا تزال تدور بين قوات مجلس منبج العسكرى وتنظيم "داعش" فى قريتى رسم الأخضر وجب ناهد جنوب شرقى منبج.

وكانت الأنباء قد أفادت مؤخرا بأن قوات سوريا الديمقراطية مع مقاتلى المجلس العسكرى لمدينة منبج وبدعم جوى من التحالف الدولى وصلوا إلى مشارف مدينة منبج فى ريف حلب الشرقى.