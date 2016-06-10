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بالصور.. تعرف على أغرب الطقوس والعادات لأهالى واحة سيوة فى رمضان

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بالصور.. تعرف على أغرب الطقوس والعادات لأهالى واحة سيوة فى رمضان بالصور.. تعرف على أغرب الطقوس والعادات لأهالى واحة سيوة فى رمضان
واحة سيوة، هذه البقعة الساحرة التى لا يعرف عنها الكثيرون إلا قليلاً وشهرتها عالمياً أكثر من شهرتها محلياً لطبيعتها وخصوصيتها الفريدة، استحقت أن يطلق عليها صفات تليق بها مثل "جوهرة فى الصحراء الغربية" و"واحة الأحلام والأساطير"، حيث الفطرة والجمال والآثار وعيون الماء والنخيل والزيتون وسحر البشر، الذين تمتلئ حياتهم بعادات وتقاليد وخصوصية يمتازون بها دون غيرهم، لذا كان لشهر رمضان عند السويين عادات وطقوس خاصة.
>اليوم السابع -6 -2016
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"اليوم السابع" اقتربت منها ورصدت بعضها لنتعرف عليها أكثر..
>تدين أهالى سيوة


>يقول حمد خالد شعيب الباحث فى أطلس الفولكلور المصرى، إن أهالى سيوة متدينون بالفطرة، لذا يتعاملون مع شهر رمضان بإجلال وورع ويمتنعون عن اللهو والموسيقى بما فى ذلك آلة "الشبابه" المحببة إليهم، والتى يسمونها بلغتهم الأمزيغية "تى شببت" وهى مصنوعة من النحاس وتشبه الناى فى إصدار نغمات شجية وحزينة، وكذلك يمتنعون عن أداء رقصة "الزقالة" الشهيرة وهى الرقص بالعصى، كما يمتنعون عن كل الأشياء التى تلهيهم عن ذكر الله.

ويؤكد حمد على وجود طريقتين دينيتين فى سيوة، هما أقرب للتصوف "الطريقة السنوسية" و"الطريقة المدنية"، وهاتان الطريقتان ساهمتا فى لم الشمل بين أهل سيوة الشرقيين والغربيين وقضت على النزاعات والخلافات بينهم.
>اليوم السابع -6 -2016
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الاستعداد لرمضان


>تقوم النساء والأطفال بتنظيف الساحات حول المنازل وقطع بعض عراجين البلح، وتعليقها على أبواب المنازل ابتهاجاً بقرب الشهر الكريم ويقوم أهالى سيوة بإهداء المغتربين المقيمين فى الواحة البلح والطعام ورغم أن نساء سيوة جميعهن منقبات بطبيعتهن، إلا أنهن يحتجبن تماماً عن الخروج طوال شهر رمضان.
>اليوم السابع -6 -2016
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رؤية الهلال على الماء


>قديما كان هناك شخص حاد البصر يتمركز عند أعلى نقطة فى جبل "شالى" ومعه طبلة كبيرة لمراقبة طرق الواحة وقرع الطبل وتنبيه الناس فى حالة رؤيته لدخيل أو غزاة للواحة، وكان من ضمن مهامه أيضاً استطلاع الهلال من مكانه المرتفع حيث توضع بجواره "قصعة" كبيرة بها ماء لتكون بمثابة مرآة عاكسة، وعندما يشاهد الهلال منعكساً على سطح الماء، يقرع الطبل بطريقة معينة، معلناً عن رؤية الهلال ومع التطور أصبح الإعلان عن رؤية الهلال بإطلاق أعيرة نارية، وكل من يسمعها يطلق أعيرة أخرى ليعرف أهالى المناطق البعيدة بقدوم الشهر الكريم ومع التطور وزحف المدنية إلى الواحة أصبح الاعتماد على التثبت من رؤية الهلال عن طريق وسائل الإعلام.
>اليوم السابع -6 -2016
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المسحراتى


>سيوة من المجتمعات التى عرفت المسحراتى منذ القدم، حيث كان يقوم شخص بالطواف وهو على ظهر حماره على منازل الواحة المتفرقة وإيقاظ أهلها لتناول السحور ومازالت هذه العادة موجودة حتى الآن.

تشابه الموائد فى رمضان


>فى شهر رمضان من كل عام تتكفل مجموعة من أبناء سيوة بالمرور على المنازل وجمع الطعام والسلع الغذائية والنقود ثم إعادة توزيعها على بيوت الواحة، وأصبح هذا التقليد عرفاً منذ القدم ولا يسبب حرجاً للفقراء، حيث يعطون ويأخذون وبهذا الأسلوب تتشابه موائد سيوة فى هذا الشهر الكريم.
>اليوم السابع -6 -2016
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أهم الأكلات


>ومن أهم الأكلات الملوخية السيوى والأرز بأصنافه والمكرونة واللحوم، ويفطر أهالى سيوة على التمر والرايب أو الزبادى ثم يذهبون إلى صلاة المغرب فى المسجد حيث يحرص الجميع على صلاة المغرب جماعة.

ومن المشروبات الخاصة بهم "اللتبى" أو روح النخلة وهو يستخلص من أحد أجزاء جزع النخلة وهذا المشروب مفيد ومقوى، لكنه إذا بات لليوم الثانى أصبح خمراً وضاراً.

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

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