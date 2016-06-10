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إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

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إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج
شهدت قرية أولاد مأمن، دائرة المركز مركز سوهاج، مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب لهو الأطفال، نتج عنها إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تم ضبط طرفى المشاجرة، وتعيين الخدمات اللازمة للفصل بين الطرفين.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة سوهاج، بوقوع مشاجرة بدائرة المركز، نتج عنها إصابة 10 أشخاص.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات، التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث مركز سوهاج، بوقوع مشاجرة بين طرف أول "فرج فهيم شحاتة نصر الله عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، مديحة يوسف لينيا ربة منزل، فيكتور موس لبيب حاصل على دبلوم ثانوى تجارى، عادل موسى لبيب حاصل على دبلوم ثانوى صناعى، كيرلس موسى لبيب حاصل على دبلوم ثانوى زراعى، كاترين فرج فهيم حاصلة على دبلوم ثانوى صناعى، عايدة فهيم شحاتة ربة منزل"، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وآخرين غير مصابين.
> وطرف ثان "كيرلس كمال حكيم، منير ساويرس نصير مسعود عامل، سمير ساويرس نصير مسعود عامل" مصابين بسحجات متفرقة بالجسم، وآخرين غير مصابين، والطرفان يقيمان بذات الناحية، وتبين أن سبب المشاجرة لهو الأطفال.

تم ضبط طرفـى المشاجرة، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10724 جنح المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365