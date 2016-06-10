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اخبار اسرائيل .. إسرائيل تمنع دخول الفلسطينيين بعد هجوم تل أبيب

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اخبار اسرائيل .. إسرائيل تمنع دخول الفلسطينيين بعد هجوم تل أبيب اخبار اسرائيل .. إسرائيل تمنع دخول الفلسطينيين بعد هجوم تل أبيب
أعلن الجيش الإسرائيلى الجمعة فرض حظر مؤقت على دخول جميع الفلسطينيين إلى إسرائيل فى تعزيز للقيود التى فرضت الخميس ردا على هجوم شنه فلسطينيان فى تل أبيب الأربعاء وأوقع أربعة قتلى.

وصرحت متحدثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس "بالتوافق مع توجيهات وتقييم الوضع الحالى فان العبور من قطاع غزة ومن يهودا والسامرة "الاسم اليهودى للضفة الغربية" ممكن فقط للحالات الطبية والإنسانية". وسيظل الحظر ساريا حتى منتصف ليل الأحد.
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