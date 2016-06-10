ميليشيات الحوثى تواصل قصف المناطق السكنية فى تعز ومقتل مدنيين وجنديين

تشهد مدينة تعز اليمنية قصفا بالأسلحة الثقيلة من جانب ميليشيات الحوثيين وصالح منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استمر لفترة طويلة، وذكر شهود عيان أن الإنفجارات الشديدة تسمع فى كافة أنحاء المدينة فيما تتواصل الاشتباكات بين قوات الجيش والمقاومة فى شمال وشرق المدينة.

وقال المتحدث الرسمى باسم المجلس العسكرى بتعز العقيد منصور الحسانى ، إن الميليشيات استمرت فى قصف الأحياء السكنية فى تعز وقرى الوازعية جنوب غرب المدينة مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

وأوضح الحسانى عبر صفحته على موقع التاصل الاجتماعى "الفيسبوك" ، أن قوات الجيش والمقاومة تصدت مساء أمس لهجوم للميليشيات على مواقع القوات فى شرق المدينة ، كما أحبطت محاولة تسلل فى جبهة مقبنة حمير مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرهم.

ولفت المتحدث إلى أن قوات الجيش والمقاومة قتلت ٧ من عناصر الميليشيات وأصابت 12 منهم فى معارك الأمس فيما قتل جنديان وأصيب 26 من قوات الجيش والمقاومة فى عمليات القصف والاشتباكات التى وقعت طوال أمس كما قتل مدنيان وأصيب 18 بسبب القصف العشوائى.

وأشار الحسانى إلى أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من التقدم والسيطرة على أجزاء واسعة من وادى الزنوج وأجبرت الميليشيات على التراجع.

ومن ناحية أخرى.. أكدت مصادر المقاومة أن طائرات دول التحالف العربى قصفت مواقع الميليشيات فى منطقة العمرى بمديرية ذوباب الساحلية غرب تعز.. وأشارت إلى أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجانبين إثر تجدد محاولات الميليشيات التقدم باتجاه باب المندب فقامت الطائرات بقصف منطقة العمرى مركز تجمع المليشيات بالمديرية