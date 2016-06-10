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طفل يقتل شقيقته الرضيعة بطلق نارى عن طريق الخطأ فى سوهاج

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طفل يقتل شقيقته الرضيعة بطلق نارى عن طريق الخطأ فى سوهاج طفل يقتل شقيقته الرضيعة بطلق نارى عن طريق الخطأ فى سوهاج
لقيت طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف، بناحية قرية الشيخ مسعود، مصرعها، إثر إصابتها بطلق نتيجة عبث شقيقها 5 سنوات بفرد صناعة محلية وخروج طلقة منه عن طريق الخطأ.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطاراً من العميد حسين فؤاد، مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بمصرع طفلة رضيعة على يد شقيقها عن طريق الخطأ.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات، التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة طهطا والنقيب عمر أبو عقرب معاون أول مباحث المديرية، بمصرع الطفلة "نفيسة هاشم أحمد محمد هاشم"، عام ونصف، وتقيم بناحية الشيخ مسعود دائرة المركز، نتيجة إصابتها بطلق نارى، وبسؤال والدها "مصطفى هاشم" 53 سنة حاصل على دبلوم ثانوى تجارى ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء عبث نجله "مصطفى" 5 سنوات بسلاح نارى عبارة عن فرد صناعة محلية عيار 7.62 × 39 خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أصابت الطفلة ما نتج عنه وفاتها.

تم ضبط السلاح المستخدم وبداخله فارغ طلقة، والتحفظ عليه، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2390 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365