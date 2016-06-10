"الإسكان" تكلف25 جمعية أهلية برفع مستوى وعى المواطنين فى العشوائيات

أكد الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، أنه تم تكليف 25 جمعية أهلية بالعمل التنموى المجتمعى من برامج محو أمية ورفع مستوى الوعى وتدريب حرفى وغيرها من الأنشطة الصحية وفنية ورياضية وثقافية فى المناطق العشوائية بالتنسيق مع محافظة القاهرة، وذلك لتطوير كافة أفراد الأسرة القاطنة فى المناطق العشوائية، لافتاً إلى أنه تم التركيز على الشباب والمرأة والأطفال.

وأضاف الدكتور أحمد عادل درويش فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ذلك تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل افتتاح مشروع الأسمرات، والذى وجه فيه بالاهتمام بدور المجتمع المدنى المتمثل فى الجمعيات الأهلية.

وأشار إلى أنه ستقوم كل جمعية بتقديم مقترح للعمل كنموذج لرصد الاحتياجات الفعلية للسكان، وذلك لتعظيم الفائدة من كافة الأنشطة المنفذة تحقيقاً لمبادئ الدستور والذى يدعو للعدالة الاجتماعية.

بدء ضم المتقدمين لـ"الإسكان" حتى 2011 ضمن "الاسكان الإجتماعى" بكفر الشيخ