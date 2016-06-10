4 نصائح لزيادة عدد الصفائح الدموية

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن انخفاض عدد الصفائح الدموية مشكلة قد يعانى منها البعض.

وأكد التقرير أنه من العلامات الأكثر شيوعًا لهذه الحالة نزيف الأنف واللثة وكدمات والطفح الجلدى، وفى حالات قليلة يمكن أن تكون الأعراض شديدة مثل دم فى البراز أو البول.

وحسب التقرير فمن الممكن زيادة عدد الصفائح الدموية من خلال الاعتماد على وسيلة صحية لنمط الحياة أو الاعتماد على بعض العوامل التى تعمل على زيادة عدد الصفائح الدموية وتتضمن الآتى:

1- الحصول على النوم الكافى: لأنه ضرورى للصحة الجيدة والعافية، وزيادة عدد الصفائح الدموية، ثم يجب النوم الكافى على الأقل لمدة 8 ساعات يوميًا

2- ممارسة الرياضة بانتظام: ممارسة التمارين بشكل منتظم يعد شيئًا جيدًا للدورة الدموية والحفاظ على عدد الصفائح الدموية السليم، فإذا كنت تعانى من انخفاض الصفائح يجب ممارسة التمارين الرياضية باعتدال.

3-شرب الكثير من الماء: زيادة كمية الماء تزيد بشكل كبير من إنتاج الصفائح الدموية.

4-تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى: أثبتت بعض الدراسات أن زيادة تناول فيتامين سى تزيد بشكل كبير من عدد الصفائح الدموية المنخفضة وتشمل هذه الأطعمة الآتى: الطماطم والليمون والبرتقال وغيرها فى النظام الغذائى اليومى.

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