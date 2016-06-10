خروج المتهمين فى تظاهرات 25 أبريل بعد سداد غرامة 4 ملايين و700 ألف جنيه

أكد محمد محمود محامى دفاع المتهمين فى قضية المعروفة إعلاميا بـ"تظاهرات 25 أبريل" بمنطقتى العجوزة والدقى، خروج جميع المتهمين المحبوسين فى القضية، وذلك بعد سداد مبلغ 4 ملايين و700 ألف جنيه قيمة الغرامة الموقعة على 47 متهما، والتى قضت بها محكمة جنح مستأنف الدقى، بعد قبول الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، وتعديل الحكم المستأنف بدفع الغرامة فقط وإسقاط حكم الخمس سنوات.

وكانت محكمة الجنح المستأنفة بالدقى والعجوزة قد أصدرت حكمها بقبول الاستئناف المقدم من 47 متهما بالتظاهر اعتراضا على اتفاقية إعادة تعيين الحدود المصرية السعودية فى 25 أبريل بمنطقتى الدقى والعجوزة، على الحكم الصادر بحبسهم 5 سنوات، وتغريمهم 100 ألف جنيه، وقضت بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.