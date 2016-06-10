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70 سنة مصرية وعند تجديد البطاقة تكتشف المفاجئة

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70 سنة مصرية وعند تجديد البطاقة تكتشف المفاجئة 70 سنة مصرية وعند تجديد البطاقة تكتشف المفاجئة
أقامت المواطنة "نوال مصطفى على على" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بتجديد بطاقة الرقم القومى لها ولأولادها .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٦٠٤١ لسنة ٧٠ قضائية وزير الداخلية بصفته حيث ذكرت الدعوى أن المدعية تبلغ من العمر ٧٠ عاماً ومصرية من أب وأم مصريين، وأنها فوجئت عند تجديد بطاقتها الشخصية بمعاملتها كأجنبية، وأن المسئولين يقولون لها إن الكمبيوتر العام قيد اسمها سودانية الجنسية، وأنها ليست مصرية، على الرغم من أنه أثبت لديهم كل المستندات الدالة على مصريتها.


>دعوى قضائية تطالب بقصر سحب الثقة من نقيب المحامين وليس المجلس بالكامل
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