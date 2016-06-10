ضبط مطلوب فى قضية قتل و34 هارباً من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رابع العريش من ضبط "خالد ع ا"، المطلوب ضبطه فى قضية قتل، و 34 محكوما عليهم، حضر من تلقاء نفسه من بينهم المحكوم عليه "على ر ع م "، عاطل، مقيم قرية بنى فيز، مركز صدفا، أسيوط فى قضية (ضرب أفضى إلى موت) والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد ثلاث سنوات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ضبط 15 مشتبها بهم بينهم فلسطينيين اثنين فى حملة أمنية بشمال سيناء
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كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 13 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، 3 محكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف، 12 محكوما عليهم فى جنح الغرامات، 5 مخالفات.
وتمكن ضباط قسم مباحث التموين، بالاشتراك مع مديرية التموين، من ضبط 5 قضايا، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 22 مخالفة، و ضبط 56 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
>ضبط 15 مشتبها بهم بينهم فلسطينيين اثنين فى حملة أمنية بشمال سيناء
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