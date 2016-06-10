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ضبط مطلوب فى قضية قتل و34 هارباً من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

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ضبط مطلوب فى قضية قتل و34 هارباً من تنفيذ أحكام بشمال سيناء ضبط مطلوب فى قضية قتل و34 هارباً من تنفيذ أحكام بشمال سيناء
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رابع العريش من ضبط "خالد ع ا"، المطلوب ضبطه فى قضية قتل، و 34 محكوما عليهم، حضر من تلقاء نفسه من بينهم المحكوم عليه "على ر ع م "، عاطل، مقيم قرية بنى فيز، مركز صدفا، أسيوط فى قضية (ضرب أفضى إلى موت) والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد ثلاث سنوات.

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 13 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، 3 محكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف، 12 محكوما عليهم فى جنح الغرامات، 5 مخالفات.

وتمكن ضباط قسم مباحث ، بالاشتراك مع مديرية التموين، من ضبط 5 قضايا، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 22 مخالفة، و ضبط 56 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


>ضبط 15 مشتبها بهم بينهم فلسطينيين اثنين فى حملة أمنية بشمال سيناء
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مصر 365

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