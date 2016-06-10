"اتصالات النواب" ترفض التشويش على لجان الثانوية العامة بسبب تكاليف الأجهزة

قال أحمد رفعت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن تعميم نظام "أجهزة التشويش" على لجان الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية مكلف للغاية، لافتاً إلى أن اللجنة فور عرض الأمر عليها ستجتمع مع الشركات المختصة لدراسة التكلفة، لكنها ستكون مبالغ كبيرة يصعب الوفاء بها فى الوقت الحالى.

وأضاف رفعت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حل أزمة تسريب الامتحانات يتمثل فى ضرورة العمل على تفعيل قانون مكافحة جرائم الانترنت والتعجيل بإصداره من البرلمان، موضحاً أن اللجنة ستخاطب وزارة الداخلية بسرعة كشف غموض الحادث.

وشدد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية عليها كشف جريمة الانترنت وتتبع الأجهزة التى نشرت الامتحانات و تحديد الi.P الخاص بها، معتبراً أن تسريب امتحانات الثانوية العامة جريمة أمن دولة تستهدف النيل من كيان الدولة.

ورفض رفعت الحديث عن إغلاق "فيس بوك"، قائلاً "هتقفل فيس هتلاقى جوجل و تويتر و عمره ما هيكون ده الحل".

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