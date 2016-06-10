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فوائد التمر هندى أشهر مشروبات رمضان.. ينظف الدم والكبد وينشط خلايا الجسم

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فوائد التمر هندى أشهر مشروبات رمضان.. ينظف الدم والكبد وينشط خلايا الجسم فوائد التمر هندى أشهر مشروبات رمضان.. ينظف الدم والكبد وينشط خلايا الجسم
يعتبر التمر هندى من المشروبات الشعبية المهمة جدًا فى شهر الصيام، ويشتهر هذا المشروب فى رمضان لارتباطه بمحاربة العطش.

والتمر هندى معروف منذ القدم كمشروب صحى خاصة فى المناطق الحارة كالهند وشرق آسيا واسمه العلمى Tamarindus indica.

أكد الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية، يحتوى التمر هندى على حامض مثل حمض الليمون، وحمض الطرطيريك، وحمض الماليك، وسترات البوتاسيوم، وأملاح معدنية مثل الفسفور والماغنسيوم والحديد والمنجنيز والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم وغيرها، كما يحتوى التمر هندى على فيتامين "ب" وكذلك زيوت طيارة وأهم مركباته الــ "جيرانيال وليمونين" وكذلك مادة الــ "بكتين" ودهون ومواد سكرية ونظرًا لاحتوائه على نسبه عاليه من الألياف فهو ملين لطيف وينظف جدار الجهاز الهضمى.

وقال الدكتور خالد مصيلحى إن الأحماض الموجودة فيه تجعله مضادًا للأكسدة، فيقوم بتنظيف الدم والكبد من السموم المتراكمة، وينشط تجديد الخلايا، كما أن وجود بعض المعادن به يجعله مثاليًا لعلاج الأنيميا، لاحتوائه على الحديد كما أن وجود البوتاسيوم ينظم ضربات القلب كما ينظم ضغط الدم.

وأوضح أن الفيتامينات الموجود به مهمة جدًا لتقوية الأعصاب وتنشيط عمليات الأيض، ما يجعله عاملا مساعدا لحرق ، مشيرًا إلى أنه يمكن إضافة القرنفل والحبهان له يجعله مشروبًا مثاليًا للجهاز الهضمى والأوعية الدموية، كما أن يمتاز بقدرته القاتلة للميكروبات والمطهرة للأمعاء.

حارب العطش فى رمضان بـ8 أطعمة ومشروبات
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