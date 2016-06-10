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وزارة الكهرباء: إلغاء حالة الطوارئ بجميع الشركات بعد استقرار وضع الشبكة

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وزارة الكهرباء: إلغاء حالة الطوارئ بجميع الشركات بعد استقرار وضع الشبكة وزارة الكهرباء: إلغاء حالة الطوارئ بجميع الشركات بعد استقرار وضع الشبكة
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه تم إلغاء نبطشية الطوارئ بجميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية، وذلك بعد استقرار وضع الشبكة القومية وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وضع الكهرباء ليس فى حاجة لاستمرار هذه النبطشيات، لافتاً إلى أن الفائض فى الشبكة يصل يومياً لـ3 آلالف ميجا وات رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وزير الكهرباء: الانقطاعات الحالية بسبب الأعطال الفنية وليس تخفيف أحمال.. محمد شاكر: نسعى للقضاء على الأزمة بتطوير شبكة النقل وتركيب العدادات الكودية.. ويؤكد: مصر بلا انخفاض فى الجهد خلال عامين
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