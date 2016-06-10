واشنطن: نرحب بأى أفكار مصرية جديدة تساهم فى استئناف "مفاوضات السلام"

أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الامريكية مارك تونر، مجددا أن وزير الخارجية الامريكي جون كيري منفتح على أى أفكار ومبادرات جديدة تساعد في دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط.

وأضاف "تونر" فى تصريحات للمراسلين الأجانب فى واشنطن، أن الولايات المتحدة ترحب بأي أفكار جديدة ترد من مصر أو الدول العربية الكبري الأخرى تساهم فى استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.

>وأشار المسئول الأمريكي، إلى لقاء كيرى مؤخرا فى القاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، واصفا تصريحات الرئيس السيسى بخصوص عملية السلام في الشرق الاوسط بأنها كانت "إيجابية".

وشدد "تونر" على ضرورة اتخاذ الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى خطوات على الأرض تؤدى إلى خلق الظروف والبيئة التى تمكن أن تساهم فى استئناف المفاوضات التى تعالج بصورة مباشرة القضايا المعلقة بين الجانبين.

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