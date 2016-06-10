"مؤسسة النهوض بالطفولة": 377 حالة انتهاك ضد الأطفال خلال شهر مايو

كشفت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ""EFACC‏، أن عدد الأطفال المنتهكين فى شهر مايو من عام 2016 بلغ 377 طفل فى 225 قضية تم تداولها إعلامياً من خلال الصحف والجرائد الحكومية وغيرها من غير الحكومية وتتراوح تلك الانتهاكات بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق وغيرها، وبلغت نسبة الإناث من تلك الانتهاكات 32%، بينما نسبة الذكور 58 %، و 10 % نسب للأطفال لم يتم ذكر نوعهم.

وأشارت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ""EFACC‏ فى تقرير لها، أن حالات العنف ضد الأطفال تضمنت 12 اختطاف، و 14 استغلال جنسى، و194 إصابة فى حوادث ( 49 حالة تسمم – 11حالات طلق نارى – 13حالة عنف مدرسى - 17 حالة عمالة اطفال - 5 حالة عبوة ناسفة – 8 حالة مشاجرة – 67 حالة حوادث طرق– 15 حالة حريق – 1 حالة صعق بالكهرباء- 3 حالة عقرة حيوان مفترس - 5حالة فى حوادث اخرى )، وحالة زواج مبكر، ٣ اتجار بالبشر.

القومى للطفولة والأمومة يدين مصرع الطفلة ميار ضحية الختان بالسويس

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