6 نصائح يجب اتباعها لو عايز تمارس رياضة فى رمضان

قدم تقرير نشره الموقع الأمريكى "breakingmuscle"، بعض النصائح البسيطة للأشخاص الذين يمارسون التمرينات الرياضية خلال شهر رمضان، وذلك لتجنب أى مضاعفات عند ممارستهم الرياضة وتتضمن هذه النصائح الآتى:

1- الحفاظ على تناول الفاكهة والخضراوات والابتعاد عن الأطعمة الدسمة والسكريات التى تمثل ضررًا كبيرًا على الجسم، وينتج عنها تراكم الدهون فى الجسم.

2-تناول وجبة من الكربوهيدرات والبروتينات الخالية من الدهون فى الإفطار، لأنها تساعد على إعطاء الجسم الطاقة والقوة، ما يجعل الشخص عند ممارسة الرياضة لا يشعر بالتعب أو الإجهاد عند ممارسة الرياضة، ومن الأفضل تجنب الحلويات والسعرات الحرارية العالية.

3- ضبط وقت لممارسة الرياضة: إذا كنت تستطيع تكيف نفسك فى ممارسة بعض التمرينات فى الصباح، أو إذا كنت تفضل ممارسة التمرينات الرياضية بعد يوم طويل من الصيام.

>4- الحصول على السوائل الكافية خلال فترة السحور والإفطار إذا كنت ترغب فى ممارسة التمارين الرياضية خلال النهار، يجب شرب الكثير من السوائل فى السحور، حتى لا تشعر بالعطش.

5- عدم القدرة على شرب الكثير من الماء فى الفجر والمغرب ليست مشكلة بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يصومون شهر رمضان، لكنها تكون مشكلة كبيرة بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يمارسون التمرينات الرياضية، لأن الجفاف يهدد حياتهم ويقلل من قوتهم بنسبة تصل إلى 19%، فمن الضرورى على الرياضيين شرب لتر أو اثنين من الماء قبل السحور.

6- الحصول على قدر كافٍ من النوم: هو أمر بالغ الأهمية للحصول على كتلة العضلات، وعندما تعانى من حرمان النوم، فهذا يؤثر سلبيًا على صحتك ومن الممكن أن يؤدى إلى حدوث الهبوط وعدم القدرة على ممارسة الرياضة.

4 نصائح للتغلب على التعب والإجهاد فى رمضان