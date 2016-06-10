كوبا أمريكا بالفيديو – أوروجواي تودع البطولة.. وفنزويلا تفجر مفاجأة

ودعت أوروجواي كوبا أمريكا من الدور الأول بعد السقوط أمام فنزويلا مفاجأة البطولة في مباراة مثيرة بهدف دون مقابل بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

وسجل سالمون روندون الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 36 بعد متابعة لتصويبة من منتصف الملعب ارتطمت في العارضة وأسكنها الشباك. شاهد الهدف

الفوز هو الثاني لفنزويلا التي نجحت في عبور جامايكا في الجولة الأولى بالنتيجة ذاتها.

وتأهلت فنزويلا للدور ربع النهائي بست نقاط بعد جولتين وبالتساوي مع المكسيك التي فازت على جامايكا صباح الجمعة.

وبعد فوز المكسيك ودعت أوروجواي وجامايكا البطولة رسميا ويتحدد المتصدر في الجولة الثالثة.

إثارة متأخرة

وظل الشوط الأول فقيرا من الهجمات ولم يشهد إلا الهدف الذي سجله فينزويلا، وسبقه قائم يرد متابعة من كافاني لكرة عرضية ذهبت إلى ضربة مرمى. (شاهدها)

لكن في الشوط الثاني وخاصة الربع ساعة الأخيرة كانت الإثارة على أشدها.

فقد أهدر لاعبو فينزويلا انفرادين من منتصف الملعب، الأول تصدى له موسليرا من أدالبيرتو بيناراندا. (شاهده)

وانفعل لويز سواريز مهاجم أوروجواي على مدربه بسبب عدم إشراكه في المباراة نتيجة إصابته. (التفاصيل)

والثاني في الوقت بدل الضائع عن طريق توماس رينكون الذي استغل تقدم موسليرا حارس أوروجواي في ركلة ركنية وسدد من مسافة بعيدة بعد تخطيه المدافع في الشباك الخاوية.

لكن كرته ذهبت بجوار القائم بقليل. (شاهدها)

وكاد إدينسون كافاني أن يتعادل لأوروجواي من فرصتين محققتين في أخر خمس دقائق. (شاهدها)

الأولى اخترق منتصف دفاع فنزويلا وسدد من علامة الجزاء بجوار القائم بقليل.

والثانية داخل الست ياردات وأمام الحارس سقطت الكرة أمامه لكن نجم باريس سان جيرمان أهدرها بشكل غريب.