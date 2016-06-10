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انتهت كوبا أمريكا - المكسيك تصعد مع فنزويلا بعد ثنائية أمام جاميكا

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انتهت كوبا أمريكا - المكسيك تصعد مع فنزويلا بعد ثنائية أمام جاميكا انتهت كوبا أمريكا - المكسيك تصعد مع فنزويلا بعد ثنائية أمام جاميكا

متابعة حية ومباشرة لمباراة المكسيك وجاميكا ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كوبا أمريكا المئوية.

- تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للقاء دقيقة بدقيقة من هنا

أحداث اللقاء

ق80: بيرالتا يسجل الثاني بتسديدة يسارية أرضية سكنت الزاوية اليسرى للحارس.

ق68: دونالدسون يواصل إهدار الإنفرادات بعد أن سدد الكرة بجوار القائم بعد أن انفرد بحارص المكسيك.

ق39: تسديدة من مبارنيس في مواجهة المرمى لكن حارس المكسيك تألق وتصدى لها بشكل رائع.

ق18: عرضية من خيسوس كرونا حولها خافير هيرنانديز برأسه في الشباك.

- المكسيك تسجل الأول.

ق6: دونالدسون ينفرد بالمرمى ويسدد الكرة بجوار القائم.

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فيديو اليوم السابع