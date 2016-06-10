صراع الصفقات - تقرير بالفيديو.. هل يمهد بوجبا انتقاله لريال مدريد؟

ظهر نجم وسط يوفنتوس بول بوجبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يتحدث باللغة الإسبانية بجوار مواطنه ومهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان.

ويستعد بوجبا رفقة زملائه في منتخب فرنسا لبطولة كأس الأمم الأوروبية والمقرر انطلاقها يوم الجمعة بمواجهة بلاده ضد نظيره الروماني.

وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من التقارير في الصحف الإيطالية والإسبانية عن اقتراب بوجبا من الانتقال لصفوف ريال مدريد في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية وازدات حدة هذه التقارير صباح اليوم بعد اقتراب انضمام متوسط ميدان روما ميراليم بيانتش للسيدة العجوز.

وربط برنامج التشيرينجيتو الإسباني الشهير بين هذه التقارير وحديث بول بوجبا بالإسبانية ليدعم صحة هذه الأنباء في ظل رغبة زين الدين زيدان في ضمه مواطنه في الموسم المقبل.

وجاءت كلمات بوجبا في الفيديو بالإسبانية كالتالي "أنا على السرير الآن بجوار أخي "أنطوان جريزمان".