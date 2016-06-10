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دورة رمضانية بمشاركة رؤساء مجالس المدن والمصالح الحكومية بالشرقية

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دورة رمضانية بمشاركة رؤساء مجالس المدن والمصالح الحكومية بالشرقية دورة رمضانية بمشاركة رؤساء مجالس المدن والمصالح الحكومية بالشرقية
قال وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضية بالشرقية، إن المديرية تعد لدورة رمضانية بين رؤساء المدن والمراكز والمصالح الحكومية والمديريات، بناء على طلب محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد.

وأضاف وكيل الوزارة لـ"اليوم السابع" أن المحافظ طلب أن يكون رؤساء المدن والمديريات على رأس فرقهم المشاركة، وأن الفائز سيتم تقديم هدايا رمزية له فى حفل بحضور اللواء خالد سعيد، لافتا إلى أن الدورة ستكون لكرة القدم وأنشطة أخرى.

وتابع الألفى أن المديرية فور الانتهاء من الإعداد للدورة سيتم عرضها على المحافظ لتحديد الأيام والشروط، مشيرًا إلى أن بدأت مراكز الشباب فى تنفيذ خطة المديرية لشهر رمضان، وإطلاق الدورات الرمضاينة وتنظيم ندوات دينية وثقافية ومسابقات حفظ القرآن.

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