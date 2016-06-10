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قنصل روسيا بالإسكندرية: موسكو لديها طموحات فى عودة السياحة إلى مصر

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قنصل روسيا بالإسكندرية: موسكو لديها طموحات فى عودة السياحة إلى مصر قنصل روسيا بالإسكندرية: موسكو لديها طموحات فى عودة السياحة إلى مصر
أكد راشيد صاديقوف، قنصل عام روسيا بالإسكندرية،أن موسكو لديها طموحات فى عودة السياحة من جديد إلى خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى وجود عدة زيارات للجان المتابعة الروسية لمعرفة خطة تأمين المطارات والتى سوف تحدد موعداً رسمياً لعودة السياحة من جديد.

وأضاف " صاديقوف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عودة السياحة إلى مصر ستنعش المكاتب السياحية فى مصر وروسيا وسيبيريا التى تعتمد معظم رحلاتها على مصر فى خط طيران مباشر بإعداد كبيرة، مؤكداً أن السياح الروس يفضلون الأماكن السياحية فى مصر، خاصة شرم الشيخ لانخفاض تكاليف الرحلات السياحية .

وعن حادث سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس، أشار القنصل الروسى إلى أنه لم يؤثر على طبيعة العلاقة بين مصر وروسيا ولم يثر تخوفها من أمن المطارات المصرية، خاصة أن الطائرة أقلعت من مطار باريس وليس مطارالقاهرة.

وأوضح أن موسكو تتابع باستمرار المناقشات التى تتم فى تأمين المطارات كما تتابع عملية العثور على الصندوق الأسود للطائرة المصرية المنكوبة.


>بالصور.. قنصلية روسيا بالإسكندرية تحتفل بالعيد الوطنى بحضور المحافظ

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