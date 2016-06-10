"مياه الشرب": ننتظر حصول جزيرة محروس على الموافقات لعمل شبكات المياه

فى رد سريع على ما نشره "اليوم السابع" تحت عنوان: "2000 شخص بجزيرة محروس بسوهاج معرضون للموت غرقًا.. الأهالى: المياه غمرت الطريق الوحيد للمنطقة والحمير وسيلتنا للعبور.. ويؤكدون: ننقل الموتى بالمراكب والمحافظ زارنا ووعد بحل المشكلة"، أرسلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا أكدت فيه أنه تم التوجه إلى الجزيرة يوم الأحد 5 يونيو الجارى وتبين أن الجزيرة ليس بها خدمات الكهرباء ولا يوجد بها مواسير لشبكات المياه ولا توجد بها أى موافقات تنظيمية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>بالصور.. 2000 شخص بجزيرة محروس بسوهاج معرضون للموت غرقًا.. الأهالى: المياه غمرت الطريق الوحيد للمنطقة والحمير وسيلتنا للعبور.. ويؤكدون: ننقل الموتى بالمراكب والمحافظ زارنا ووعد بحل المشكلة
وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى ردها المرسل لـ"اليوم السابع": "حال حصول الجزيرة على الموافقات التنظيمية من الوحدة المحلية التابعة لها سوف تقوم الشركة بعمل دراسة لتنفيذ خطوط لشبكات المياه داخل الجزيرة وتوصيل مياه الشرب الصالحة لها".
>بالصور.. 2000 شخص بجزيرة محروس بسوهاج معرضون للموت غرقًا.. الأهالى: المياه غمرت الطريق الوحيد للمنطقة والحمير وسيلتنا للعبور.. ويؤكدون: ننقل الموتى بالمراكب والمحافظ زارنا ووعد بحل المشكلة