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"مياه الشرب": ننتظر حصول جزيرة محروس على الموافقات لعمل شبكات المياه

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"مياه الشرب": ننتظر حصول جزيرة محروس على الموافقات لعمل شبكات المياه "مياه الشرب": ننتظر حصول جزيرة محروس على الموافقات لعمل شبكات المياه
فى رد سريع على ما نشره "اليوم السابع" تحت عنوان: "2000 شخص بجزيرة محروس بسوهاج معرضون للموت غرقًا.. الأهالى: المياه غمرت الطريق الوحيد للمنطقة والحمير وسيلتنا للعبور.. ويؤكدون: ننقل الموتى بالمراكب والمحافظ زارنا ووعد بحل المشكلة"، أرسلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا أكدت فيه أنه تم التوجه إلى الجزيرة يوم الأحد 5 يونيو الجارى وتبين أن الجزيرة ليس بها خدمات الكهرباء ولا يوجد بها مواسير لشبكات المياه ولا توجد بها أى موافقات تنظيمية.

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى ردها المرسل لـ"اليوم السابع": "حال حصول الجزيرة على الموافقات التنظيمية من الوحدة المحلية التابعة لها سوف تقوم الشركة بعمل دراسة لتنفيذ خطوط لشبكات المياه داخل الجزيرة وتوصيل مياه الشرب الصالحة لها".


>بالصور.. 2000 شخص بجزيرة محروس بسوهاج معرضون للموت غرقًا.. الأهالى: المياه غمرت الطريق الوحيد للمنطقة والحمير وسيلتنا للعبور.. ويؤكدون: ننقل الموتى بالمراكب والمحافظ زارنا ووعد بحل المشكلة

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