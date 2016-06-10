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أمن القليوبية يضبط عامل وصديقه بحوزتهما تمثال أثرى بشبرا الخيمة

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أمن القليوبية يضبط عامل وصديقه بحوزتهما تمثال أثرى بشبرا الخيمة أمن القليوبية يضبط عامل وصديقه بحوزتهما تمثال أثرى بشبرا الخيمة
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عامل وصديقه، وبحوزتهما تمثال أثرى فى كمين بشبرا الخيمة، حيث تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطاراً من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة

وكان المقدم محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بلاغاً من النقيب محمود نادى سعيد الضابط بالقسم والمعين خدمة كمين الكورنيش – دائرة قسم أول شبرا الخيمة بتمكنه من ضبط سيارة ماركه شيفروليه سوداء اللون قيادة "محمود ع أ 38 سنه عامل ومقيم حلوان – القاهره، وبصحبته " محمد ع م " 46 سنه عامل ومقيم ذات العنوان ومقيم أطسا – الفيوم، وبحوزتهما قطعه من حجر البازلت الأسود طوله حوالى 35 سم يشتبه أن تكون أثرية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للتمثال وقيامهما بشرائه من أحد الأشخاص المجهولين نظير مبلغ مالى قدره أربعين ألف جنيه بقصد إعادة بيعه، وبعرض تحريات الواقعة على اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية أصدر تعليماته بسرعة التحفظ على السيارة والمتهمين، وتحرر المحضر رقم 3787 إدارى قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016م، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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