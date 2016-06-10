"الزراعة":21 لجنة للتوعية من مخاطر التغيرات المناخية وزيادة نتاج الخضروات

قال محمود فوزى رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك 21 لجنة تمر على حقول المحاصيل الزراعية الصيفية بمحافظات الجمهورية، منها 9 لجان مشكلة من قبل أمراض النبات، تعمل على تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين بإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الانتاج وتساقط الثمار، والتوعية بضرورة الرى مساءاً لحماية النباتات من ارتفاع درجات الحرارة لتفادى تأثيراتها على الزراعة والإنتاج.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين لـ"اليوم السابع"، إن هناك أيضاً حملات مكثفة من خلال 12 لجنة مرورية على زراعات الخضروات بمختلف المحافظات، والتى تتمثل فى 38 صنف منزرع من جميع أنواع الخضر، لحث المزارعين على زيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلى والحد من ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن أخر تقرير لزراعات الخضروات يوضح أن إجمالى المساحات المنزرعة بالخضروات للعروات الثلاثة تبلغ 2 مليون و538 ألف، بإنتاجية تصل لـ20 مليون و212 ألف 994 طن.

وأكد محمود فوزى، أن هدف اللجان المرورية حل جميع المشاكل والمعوقات التى تواجه مزراعى الخضروات، وحثهم على زيادة الانتاجية، بالإضافة إلى أن هناك تسهيلات فى منح التراخيص لمشاتل الخضروات والفاكهة التى تخضع لإشراف وزارة الزراعة، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج من الخضروات فى الأسواق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وزيادة الصادرات إلى الخارج.

وتابع أن "الإدارة تقوم حالياً بعمل دورات تدريبية لإقناع المزارعين بتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة المنزرعة من محاصيل الخضروات داخل الزراعات الحقلية، وذلك لضبط منظومة الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال الاعتماد على الزراعات الثانوية لمحاصيل الخضر، وتنفيذ البرامج التدريبية وإعداد سيناريوهات لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على إنتاج محاصيل الخضر والمحاصيل البستانية خلال السنوات المقبلة، واستنباط سلالات من هذه المنتجات ذات إنتاجية، ومراجعة المقننات السمادية التى تضمن تحقيق أعلى إنتاجية".

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