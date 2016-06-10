عبور 235 سفينة بحمولة 14.3 مليون طن بقناة السويس خلال خمسة أيام

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، أن القناة شهدت عبور 235 سفينة بحمولة 14.3 مليون طن خلال الخمسة أيام الماضية من الأحد وحتى أمس الخميس، حيث شهدت القناة من اتجاه الشمال عبور 98 سفينة بحمولة 6.4 مليون طن، ومن الجنوب عبور 137 سفينة بحمولة 7.9 مليون طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الأحد عبرت القناة 43 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 16 سفينة بحمولة 800 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التابعة لهونج كونج YM WISH بحمولة 150 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى الصين، بينما عبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و700 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركيةMARIE MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين عبور 51 سفينة بحمولة 3 مليون و200 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 23 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARIT MAERSKبحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة الى سنغافورا، وعبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة مليون و700 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات المالطيةTIHAMA بحمولة 200 ألف طن.

وأكدت التقاريرعلى أن القناة شهدت يوم الثلاثاء عبور 41 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 19 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وأكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية ELEONRA MAERSK بحمولة 171 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورة، وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC MELATIDEبحمولة 158 ألف طن.

وأضافت التقارير، أن قناة السويس شهدت يوم الأربعاء عبور 45 سفينة بحمولة 3 ملايين و300 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 15 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARIBO MAMAERSKبحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 30 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة 2 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التابعة لهونج كونج CSCL PACIFIC OCENA بحمولة 193 ألف طن.

وأوضحت التقارير، أن قناة السويس شهدت أمس الخميس عبور 55 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنميةMSC CAMILL بحمولة 158 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى عمان، وعبرت 30 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و300 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات السنغافوريةCHANGI بحمولة 159 ألف طن.

- عبور 55 سفينة قناة السويس بحمولة 2.8 مليون طن

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