"التعليم": كنترولات الثانوية العامة بدأت تصحيح عينة "الإنجليزى"

>بدأت كنترولات الثانوية العامة فى تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة، والتى اختبرها الطلاب الثلاثاء الماضى.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، إن الكنترولات على مستوى كافة القطاعات بدأت فى تصحيح العينة العشوائية للمادة على أن يتم الإعلان عن نتيجة تلك العينة الأسبوع المقبل.

وكان طلاب الثانوية العامة أدوا امتحاناتهم فى مواد اللغة العربية واللغة الاجنبية الاولى والتربية الوطنية والإحصاء على مستوى النظام الحديث.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت 5 من يونيو الجارى وتنتهى 29 من نفس الشهر، بعد أن تم تأجيل مادة التربية الدينية لتسريب الامتحان حتى 29 من يونيو الجارى.

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