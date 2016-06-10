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الجنايات تستمع لأقوال الشهود فى محاكمة أمين شرطة بتهمة قتل "بائع شاى"

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الجنايات تستمع لأقوال الشهود فى محاكمة أمين شرطة بتهمة قتل "بائع شاى" الجنايات تستمع لأقوال الشهود فى محاكمة أمين شرطة بتهمة قتل "بائع شاى"
تستمع غدا السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، لأقوال شهود الإثبات فى ثانى جلسات محاكمة أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق، على خلفية اتهامه بقتل بائع الشاى فى منطقة الرحاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتعقد الجلسة أمام الدائرة 26 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة محمود شاهين.

وكانت النيابة أمرت بإحالة أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق أحمد "محبوس" 37 سنة، أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة، بنجدة السلام، لمحكمة الجنايات لإتهامه بقتل مصطفى محمد مصطفى محمد عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن باغته بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه الميرى "بندقية آلية" اخترقت بعضها جسده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به إصابات أودت بحياته كما شرع فى قتل المجنى عليهما خليفة أحمد خليفة، ويحيى خيرى عبد الرحيم، عمدًا بغير سبق الاصرار والترصد بأن أطلقا الأعيرة النارية عشوائيًا صوب المارة عقب ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى غير عابئ لما قد ينجم عن ذلك من خطورة على حياتهم فارتضى تلك النتيجة وأحدث إصابة المجنى عليهما.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم أتلف عمدًا أموالاً منقولة لا يمتلكها السيارة رحلات إسكندرية والمملوكة للمجنى عليه رجب كمال عبد الله وذلك بأن أطلق وابلاً من الأعيرة النارية اخترقت جانبات السيارة وقد ترتب على ذلك الفعل ضررًا ماليًا جاوزت قيمته 50 جنيها.

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