مصرع شخص وإشعال النيران بمنزل فى مشاجرة بمساكن الأحرار بالشرقية

>لقى شخص مصرعه ،متأثرا بإصابته ، فى مشاجرة نشبت بين طرفين بناحية مساكن منطقة الأحرار بمدينة الزقازيق، وتم إشعال النيران بأحد منازل الطرفين، وتولت نيابة المركز التحقيقات ،برئاسة أحمد يسن مدير النيابة وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى يفيد بورود بلاغا بنشوب مشاجرة بناحية مساكن الأحرار دائرة مركز الزقازيق ، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين من أهالى المنطقة أسفرت عن مصرع شخص متأثرا بأزمة قلبية ، أثناء محاولته تهدئة الأوضاع بين الطرفين والسيطرة على المشاجرة وأصيب 4 من الطرفين فى المشاجرة، وأشعل الطرف الثانى النيران بمنزل أحد المشتركين فى المشاجرة.

وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى الأحرار ونقل المصابين للمستشفيات .

وأفاد مصدر أمنى أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب بناء حائط بالطريق ،فيما أفاد شهود عيان أن المشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة فتاة

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