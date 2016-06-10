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ضبط شخصين وهروب ثالث خططوا لقتل ضابط شرطة بالمنيا

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ضبط شخصين وهروب ثالث خططوا لقتل ضابط شرطة بالمنيا ضبط شخصين وهروب ثالث خططوا لقتل ضابط شرطة بالمنيا
ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على شخصين خططا لقتل ضابط شرطة من مغاغة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات أكدتها تحريات المباحث بمركز شرطة مغاغة، بقيام "ثروت .م "، 52 عاما، و"وليد .م "، 20 عاما، و"محمد . ع "، 17عاما باستهداف الرائد "محمود .و" ضابط شرطة، فى خصومة ثأرية كانت قد حدثت بين عائلتى المغربى وكريم منذ عامين، راح ضحيتها والد المتهم الثالث، والمتهم بقتله شقيق ضابط الشرطة.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية وتم إحباط محاولة القتل وضبط الأول والثالث وبحوزتهم طبنجة، وفرار الثانى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3775 إدارى مركز مغاغة ، وجارى العرض على النيابة.

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