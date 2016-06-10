بعد الفطار.. حبة لوز يوميًا تعيد لك نشاطك وحيويتك

الكثير منا يشعر بخمول بشكل عام فى أوقات مختلفة، تزيد حدته فى أيام الصيام وبعد تناول وجبة الإفطار، وإذا كنت تعانى من هذا الكسل والخمول الشديد فعليك بمواجهته والتخلص منه.

الدكتور محمود عبد الغنى استشارى العظام والمفاصل، أكد أن أوجاع الجسم والشعور بالوخم والوهن فى العضلات ومفاصل الجسم، ويزيد بشدة الشعور بالرغبة فى الاستلقاء والراحة، مع آلام متفرقة فى مناطق الجسم، هو أمر يحتاج لمواجهته والوقاية منه، لا الاستسلام له حتى لا يصبح الشخص شديد الكسل والخمول على الدوام.

وتابع الدكتور محمود حديثه، ناصحًا بتناول حبة من اللوز الساحر، والذى يعد من مكسرات شهر رمضان الرائعة المحببة للجميع، والذى يعد كذلك وسيلة جيدة للغاية للتخلص من هذا العرض الذى يعانيه البعض باستمرار، وأوضح أنه ترجع أهمية وفائدة اللوز فى تنشيط الجسم إلى مكوناته وطبيعته المفيدة والفريدة من نوعها.

وأشار الدكتور محمود أيضًا، إلى أن اللوز من أهم فوائدة هو إمداد الجسم بالطاقة والناط، وذلك لأنه غنى بالماغنيسيوم المفيد فى تلك الحالة بشدة، والمفيد بشكل عام لصحة الجسم وعضلاته وحركته ونشاطه.

فيما أكد أيضًا أن الاهتمام بتناول اللوز بين الحين والآخر يساعد بالفعل على إمداد الجسم بكمية جيدة ومنظمة من الفيتامينات الهامة التى من أبرزها فيتامين e والذى يساعد على التوهج والانطلاق وتنشيط الجسم بشكل عام، لذا فهو مفيد لهذه الحالة بشكل كبير.

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