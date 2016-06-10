أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أغنية " يا ليلة عودي تاني " للكينج محمد منير كان نفسي أغنيها -
تع اشرب شاي - غادة عادل لـ حميد الشاعري ... هتعمل فيلم سينما تاني " نفسي ومنى عيني " -
فيديو| نجم الفريق السابق: لاعبو الزمالك لا يحترمون تاريخ النادي -
الزمالك يواصل السقوط أمام إنبي بثنائية -
شاهد.. انفعال مرتضى منصور بعد هدف إنبي الثاني في الزمالك -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بعد الفطار.. حبة لوز يوميًا تعيد لك نشاطك وحيويتك

Google+ Print
بعد الفطار.. حبة لوز يوميًا تعيد لك نشاطك وحيويتك بعد الفطار.. حبة لوز يوميًا تعيد لك نشاطك وحيويتك
الكثير منا يشعر بخمول بشكل عام فى أوقات مختلفة، تزيد حدته فى أيام الصيام وبعد تناول وجبة الإفطار، وإذا كنت تعانى من هذا الكسل والخمول الشديد فعليك بمواجهته والتخلص منه.

الدكتور محمود عبد الغنى استشارى العظام والمفاصل، أكد أن أوجاع الجسم والشعور بالوخم والوهن فى العضلات ومفاصل الجسم، ويزيد بشدة الشعور بالرغبة فى الاستلقاء والراحة، مع آلام متفرقة فى مناطق الجسم، هو أمر يحتاج لمواجهته والوقاية منه، لا الاستسلام له حتى لا يصبح الشخص شديد الكسل والخمول على الدوام.

وتابع الدكتور محمود حديثه، ناصحًا بتناول حبة من اللوز الساحر، والذى يعد من مكسرات شهر رمضان الرائعة المحببة للجميع، والذى يعد كذلك وسيلة جيدة للغاية للتخلص من هذا العرض الذى يعانيه البعض باستمرار، وأوضح أنه ترجع أهمية وفائدة اللوز فى تنشيط الجسم إلى مكوناته وطبيعته المفيدة والفريدة من نوعها.

وأشار الدكتور محمود أيضًا، إلى أن اللوز من أهم فوائدة هو إمداد الجسم بالطاقة والناط، وذلك لأنه غنى بالماغنيسيوم المفيد فى تلك الحالة بشدة، والمفيد بشكل عام لصحة الجسم وعضلاته وحركته ونشاطه.

فيما أكد أيضًا أن الاهتمام بتناول اللوز بين الحين والآخر يساعد بالفعل على إمداد الجسم بكمية جيدة ومنظمة من الفيتامينات الهامة التى من أبرزها فيتامين e والذى يساعد على التوهج والانطلاق وتنشيط الجسم بشكل عام، لذا فهو مفيد لهذه الحالة بشكل كبير.


>- كسلان ورجلك مش شايلاك.. نصائح للتخلص من الكسل والخمول فى رمضان.. تناول 3 وجبات خفيف خفيف.. وقلل الدهون.. والحركة بركة اتمشى واعمل تمارين ونظم نومك واشرب ميه وعصائر طبيعية
>

- 7 أطعمة تجنبك الخمول والكسل.. الكراث والبصل والثوم لتنقية الجسم من السموم.. الخضروات لتعزيز التمثيل الغذائى وزيادة النشاط.. الحبوب والفلفل الحار لتقوية المناعة.. والزبادى لمعدة خالية من البكتيريا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم