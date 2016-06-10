كوبا أمريكا بالفيديو – سواريز يغضب بشدة على مدربه لعدم إشراكه أمام فنزويلا

انفعل لويز سواريز مهاجم برشلونة ومنتخب أوروجواي على مدربه بسبب عدم الدفع به أمام فنزويلا في الجولة الثانية من كوبا أمريكا.

وخسرت أوروجواي بهدف أمام فنزويلا ليقترب وداعها لكوبا أمريكا المئوية بعد خسارتين في الجولتين الأولى والثانية.

وأثناء المباراة قام سواريز الذي يعاني من إصابة عضلية بعمليات الإحماء رغم إعلان أنه خارج قائمة المباراة من قبل اتحاد أوروجواي.

وفوجيء سواريز بإجراء أوسكار تاباريز المدير الفني بالتغيير الثالث مما جعل نجم برشلونة يخلع قميصه البديل ويقذفه أرضا.

ثم ضرب سواريز زجاج مقاعد البدلاء بقبضة يده اعتراضا بشدة على عدم الدفع به.

وتأهلت فنزويلا لربع نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على أوروجواي.

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