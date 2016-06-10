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"يوم برينس" في مينيسوتا تخليداً لذكرى المغني الراحل

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الجمعة 10-06-2016 01:21

أعلن حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية مارك دايتون، أن السابع من يونيو سيصبح "يوم برينس"، تخليداً لذكرى المغني الراحل الذي ولد في هذه الولاية في مثل هذا اليوم قبل 58 عاماً.

وقال دايتون في بيان له: "برينس وموسيقاه يحددان حقبة معينة.. أهل مينيسوتا وأمتنا كلها تشعر بالحزن لفقدان هذا الفنان العظيم".

هذا وحث دايتون أهل الولاية على ارتداء اللون البنفسجي وفاء لإرث الفنان الذي اشتهر بأغنية تحمل هذا المعنى.

يشار الى ان المغني الشهير توفي في 21 أبريل الماضي بسبب جرعة من مسكن آلام قوي داخل مجمع الاستوديوهات الخاص به في ضاحية بولاية مينيسوتا.

 

 

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