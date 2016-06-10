اد شيران متهم بالسرقة.. والتعويض 20 مليون دولار

تقدم اثنان من الموسيقيين في الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى قضائية ضد المغني البريطاني إد شيران Ed Sheeran أمام محكمة اتحادية في المنطقة الوسطى بكاليفورنيا، يطالبانه فيها بتعويض مالي قدره 20 مليون دولار، بعدما اتهماه بسرقة لحن موسيقي لأغنية كتباها، واستخدامه في أغنيته Photograph التي صدرت في العام 2015.

وقد أقام الدعوى كل من المؤلف والمنتج الموسيقي مارتن هارينغتون Martin Harrington والمؤلف الموسيقي توماس ليونهارد Tom Leonard ، متهمين شيران بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بعد سرقة لحن أغنية Amazing التي أنتجاها في العام 2009، واتهما أيضاً المغني جوني مكديد Johnny McDaid عضو فريق Snow Patrol الذي قام بتلحين أغنية Photograph.

وقالت وثائق المحكمة، إن أغنية Photograph لشيران باعت أكثر من 3.5 مليون نسخة حول العالم، فضلاً عن أنها حازت على مشاهدات على يوتيوب فاقت 208 ملايين مشاهدة.

أما أغنية Amazing فقد ماتت مقارنةً بها، إذ إنها حازت على مشاهدات لم تتجاوز مليوناً و100 ألف.