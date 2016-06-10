مغنية تخطف قلب الأمير هاري.. من هي؟

كشفت العديد من الصحف البريطانية أن الأمير هاري Harry يواعد مغنية البوب إيلي غولدينغ Ellie Goulding سراً، بعد أن فضحت عدسات الكاميرات حديث الثنائي في إحدى الفعاليات منذ أسابيع قليلة.

ونقلت صحيفة The Sun عن مصدر مقرب ان الأمير هاري كان يلاحق المغنية، وأمضيا الوقت يتحدثان مع بعضهما البعض قبل أن يرحل للعب مباراة "بولو".

وتعرّف هاري البالغ من العمر31 عاماً على إيلي التي تصغره بعامين، سنة 2014 عندما التقيا في مباريات Invictus، كما شاركت غولدينغ في الغناء خلال حفل زفاف الأمير ويليام William على زوجته كيت ميدلتون Kate Middleton.

يشار الى ان الأمير هاري تعرض مؤخراً لموقف محرج على الهواء مباشرة خلال استضافته في برنامج تلفزيوني تقدمه جينا بوش هاغر Jenna Bush Hager ابنة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش George W. Bush.

فخلال تطرقها للحديث عن حياته الشخصية، أخبرها الأمير البالغ من العمر أنه أعزب حالياً لكنه يتمنى أن يكون لديه أطفال، فما كان من جينا الا أن عرضت عليه أن يتزوج أختها التوأم باربرا Barbara Bush اذ أنها عزباء حالياً وتحب الأطفال أيضاً.

هل يتزوج الأمير هاري ابنة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش؟