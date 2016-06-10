القنصلية الروسية بالإسكندرية تستضيف ملحقها العسكرى فى الاحتفال بالعيد الوطنى لروسيا

استضافت القنصلية الروسية بالإسكندرية، الملحق العسكرى الروسى الخاص بالسفارة الروسية بالقاهرة، أمس، الخميس، لحضور حفل العيد الوطنى الروسى وعقد مناقشات مع رشيد صاديقوف قنصل روسيا بالإسكندرية.

وقال رشيد صاديقوف، قنصل روسيا بالإسكندرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن زيارة الملحق العسكرى كانت تتضمن زيارة للمنطقة الشمالية العسكرية لبحث المناورات التى ستقام بين مصر وروسيا خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن المناورات والزيارات المتبادلة بين الجانب المصرى والروسى تؤكد على عمق العلاقات بين مصر وروسيا والصداقة القوية بين الجانبين.