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قافلة طبية بقرية بنى غالب فى أسيوط توقع الكشف على 1082 مواطنًا

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قافلة طبية بقرية بنى غالب فى أسيوط توقع الكشف على 1082 مواطنًا قافلة طبية بقرية بنى غالب فى أسيوط توقع الكشف على 1082 مواطنًا
نفذت مديرية الصحة والسكان بأسيوط، قافلة طبية استمرت لمدة يومين بقرية بنى غالب التابعة لمركز أسيوط، وفق الخطة الموضوعة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطن، خاصة قرى الظهير الصحراوى.

وقال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إن هناك خطة كاملة على مدار العام لتسيير القوافل الطبية إلى معظم القرى فى جميع المراكز، لتقديم خدمة علاجية وطبية متميزة، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى رعاية خاصة للمستشفيات العامة والمركزية وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقال محمد مختار نوح وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن القافلة ضمت عددا من التخصصات المختلفة، شارك بها أطباء متخصصون، وكان إجمالى الذين تم الكشف عليهم عدد 1082 مواطنا، كما تم عمل ندوات تثقيفة لرفع الوعى الصحى لدى المواطن، وقرارات علاج على نفقة الدولة لمن يستحق، وتحويل الحالات اللازمة لفحوصات متقدمة أو إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات، كما تم صرف العلاج وعمل تحاليل والإشاعات بالمجان، دون تحمل المواطن أى مصروفات مادية.
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