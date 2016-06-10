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بالصور.. أهالى "المجاهدين" بالخارجة يقطعون الطريق اعتراضا على انقطاع المياه

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تجمهر المئات من أهالى حى المجاهدين التابع لمدينة الخارجة بالوادى الجديد، أمام مقر مجلس المدينة، وقطعوا الطريق الرئيسى بشارع جمال عبد الناصر، اعتراضا على انقطاع المياه بالحى منذ فترة طويلة، مما تسبب فى وقف حركة السيارات على الطريق وتدخلت قوات الأمن لفتح الطريق مرة أخرى، بعد إقناع الأهالى بحل المشكلة بصفة عاجلة، إذ تم الاتفاق على تشغيل المحطات بنظام المناوبة مع الأحياء المجاورة لحين الانتهاء من إنشاء محطة مياه خاصة بالحى يجرى تنفيذها.

وطالب الأهالى المحتجين من المسئولين بالتدخل الفورى لحل المشكلة، بعد أن تسبب انقطاع المياه فى توقف الحياة تماما بالحى، واضطرار المواطنين لنقل مياه الشرب على نفقتهم، رافضين الاعتماد على مياه فناطيس الوحدة المحلية فى الوقت الذى أعلنت فيه المحافظة توفير 5 سيارات جديدة لنقل المياه إلى أحياء المحافظة التى تعانى من انقطاع المياه.

والتقت سمية خليل رئيس مركز الخارجة وعدد من القيادات التنفيذية بأهالى الحى المعتصمين أمام مجلس المدينة، وأكدت لهم سرعة حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة الشديدة هى السبب فى توقف عدد من محطات المياه بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف محولات الكهرباء فى عدد من الأحياء السكنية بالخارجة .

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016
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