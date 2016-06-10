أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أغنية " يا ليلة عودي تاني " للكينج محمد منير كان نفسي أغنيها -
تع اشرب شاي - غادة عادل لـ حميد الشاعري ... هتعمل فيلم سينما تاني " نفسي ومنى عيني " -
فيديو| نجم الفريق السابق: لاعبو الزمالك لا يحترمون تاريخ النادي -
الزمالك يواصل السقوط أمام إنبي بثنائية -
شاهد.. انفعال مرتضى منصور بعد هدف إنبي الثاني في الزمالك -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مجتمع بلا «أمية رقمية» ورفع مستوى التنافسية.. مهام وزارة الاتصالات في «التحول الوطني»

Google+ Print
مجتمع بلا «أمية رقمية» ورفع مستوى التنافسية.. مهام وزارة الاتصالات في «التحول الوطني» مجتمع بلا «أمية رقمية» ورفع مستوى التنافسية.. مهام وزارة الاتصالات في «التحول الوطني»

ركزت الرؤية 2030 في كثير من جوانبها على البعد الاقتصادي وعلى خلق بيئة استثمارية تنافسية تتيح للمزيد من رؤوس الأموال التوافد إلى السوق السعودي وبالتوزاي مع ذلك دعم واتاحة الفرصة للشركات المحلية للتوسع كما سعت بشكل واضح إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في محاولة جادة لإعادة التوازن إلى الساحة الاقتصادية.

كل تلك الطموحات لن تتقدم قيد أنملة إلا إذا توفرت لها بنية تحتية قادرة على تحمل هذه المشاريع والتوسع معها وتوفير كافة التسهيلات والمتطلبات لها الأمر الذي يجعل الوزرات المعنية أمام تحد كبير في ظل رؤية 2030 مما سيجبرها على مسارعة الخطوات وسن المزيد من القوانين للوفاء بوعود تطوير قطاعاتها، ومما لا شك فيه أن الاتصالات وتقنية المعلومات أصبحت محورا رئيسيا تدور حوله التنمية في كافة أضلعها وتحديدا إذا ما كان الحديث عن التنمية الاقتصادية.

التركيز والاعتماد على المعرفة التقنية ودعم الاقتصاد المبنى على مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات كان حاضرا بقوة في إعلان برنامج التحول الوطني والذي أعلن عنه الاثنين فالاتصالات وتقنية المعلومات من المجالات المهمة والحيوية في تحقيق غايات وأهداف الرؤية، وتمس بشكل مباشر وغير مباشر جميع مجالات ومحاور التنمية المختلفة مما جعل الرؤية تفرد 31 مبادرة خاصة بالوزارة تنوعت بين دعم الحاضنات إلى تطوير الاسثمار ورفع مستوى التنافسية بالإضافة إلى تدريب الكوادر المؤهلة والتجارة الإلكترونية.

ركزت هذه المباردات بشكل كبير على دعم حاضنات أعمال تقنية المعلومات في المملكة من خلال إيجاد نموذج حوكمة يضع المتطلبات والحوافز ومؤشرات الاداء لرفع جودة الحاضنات وكفاءة المخرجات بالإضافة إلى التشديد على دعم المنشئات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل شروط الاقراض البنكية لمنشآت تقنية المعلومات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل المشاركة الحكومية في ضمان القروض كما اشتملت المبادرات على تنظيم معارض وورش عمل تجمع بين منشآت تقنية المعلومات وجميع منشآت القطاع الخاص من اجل توعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأهمية منتجات وخدمات تقنية المعلومات الاساسية وتوعية المنشآت الكبرى بأهمية منتجات وخدمات الجيل التالي من تقنية المعلومات

وتنفيذ برنامج تقييم وتصنيف لقدرات هذه المنشآت لتحديد مستوى نضج هذه المنشآت وتطوير برامج تحول استراتيجية لكل منشأة تساعدها على تحقيق النمو، هذا الدعم الكبير لهذه المنشآت سيتواكب مع وضع التشريعات المناسبة لضمان حصولها على حصة محددة من عقود تقنية المعلومات الحكومية مما سيضمن استمراراها وتوسعها مما سينعكس ايجابا على السوق المحلي بالإضافة إلى مساهمتها المباشرة في حل مشكلة البطالة، كما يتضمن برنامج التحول اطلاق صندوق تحفيز النطاق العريض لرفع التنافسية بين المشغلين وتسريع نشر الالياف الضوئية في المناطق الحضرية مما سيضمن للمستهلك أسعارا أقل وخدمة أفضل.

هذا الكم الكبير من المبادرات سيكون لازما عليه أيضا إيجاد مجموعة من العاملين المدربين لسد الحاجة الوظيفية الكبيرة التي ستنتج من المبادرات السابقة أو من المبادرات المختلفة التي تبناها برنامج التحول الوطني لذا ركزت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على التدريب بصورة كبيرة جدا وذلك من خلال أربع مبادرات تتمثل في اطلاق وتفعيل مراكز تدريب للاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع الشركات الكبرى في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتأسيس برنامج للتوجيه المهني وحملات التوعية للخريجين والعاطلين عن العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى تطوير القدرات البشرية الحكومية وادارة التغير لمواكبة التحول الرقمي الحكومي و تفعيل برنامج تدريب وظيفي للخريجين والعاطلين عن العمل في شركات الاتصالات وتقنية المعلومات.

مبادرات الوزراة حاولت أن تواكب الأرقام العالمية المتسارعة في النمو فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية فأعلنت صراحة انشاء برنامج لتحفيز التجارة الالكترونية عند الافراد والشركات ولتوفير الدعم التقني والقانوني المطلوب للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات اللوجستي وانشاء مجلس التجارة الالكترونية يضم اعضاء من الجهات الحكومية المعنية لتنسيق الجهود والقضاء على الحواجز.

كل تلك الأحلام والطموحات التنقية لابد أن تواجه أولا بمجتمع خال من الأمية الرقمية والجهل الإلكتروني وهو ما ركز عليه برنامج التحول الوطني من خلال إطلاق برنامج شامل لمحو الأمية الرقمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة