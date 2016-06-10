مبادرة «نكمل بعض».. العطاء لايتوقف عند حدود الإعاقة!

لا يأس مع الحياة ولن تسرق منا الأحداث والمواقف والصعوبات التي تواجهنا في الحياة الإرادة والعزيمة والإصرار وقبل ذلك بلاشك الإيمان بقدرة الله وبقضائه وقدره والذي متى ما وجد فينا سيعطينا الأمل والدافع والتفاؤل لنمضي بالحياة متجاوزين كل المعوقات والتحديات لنجعل منها محطات تحول إيجابي في حياتنا وانطلاقة لحياة جديدة ملؤها الجد والاجتهاد.

جسدت الإعاقات التي تصيب أي إنسان لأي سبب العديد من قصص النجاح والانطلاق لحياة جديدة لدى الكثير ومنهم على وجه الخصوص السيدات اللاتي استطعن التغلب على ظروفهن وقهر الإعاقة والمضي في طريق النجاح بل والتأكيد على أن الإعاقة هي إعاقة الفكر والعقل وليس الجسد فطالما هنالك عقل وفكر وإرادة تحفزه فليس هنالك إعاقة إطلاقاً، وهذا ما يسعى فريق"نكمل بعض" النسائي لترسيخه لدى من شاءت إرادة الله أن يصبن بالإعاقة في حياتهن لتكون نقطة التحول الإيجابي في حياتهن للانطلاق في العطاء والعمل والتفاؤل الذي لا حدود له.

عدد من المتطوعات من ذوي الاحتياجات الخاصة في جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" بالتعاون مع مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية"، شكلن مبادرة إنسانية فريدة من نوعها أسمينها مبادرة "نكمل بعض" حرصا منهن على تأهيل أقرانهن ممن أصبن بحوادث إعاقتهن عن الحركة الجسدية، ومحاولة تأهيلهن نفسيا ليتخطين ويستوعبن التغيّر الذي أحدثته إعاقاتهن المفاجئة، وحتى لا يبقين أسيرات أحزانهن ومخاوفهن من تقبل المجتمع لهن أو تقبلهن لحياتهن الجديدة، وهنا يأتي دور أفراد مبادرة "نكمل بعض" ليساعدنهن على ألا يعشن ما تبقى من عمرهن في دوامة البحث عن إجابة لسؤال: هل يمكننا التغلب على إعاقاتنا المفاجئة، وكيف تحول المعاقة ما أصابها إلى حافز للعمل والعطاء والنجاح في الحياة دون أي عوائق..

الإعاقة لاتسرق الإرادة.. وبالعزيمة والإصرار تتحول لنقطة انطلاقة لحياة أفضل

نكمل بعض

في بداية تحدثت دلال القحطاني – معوقة بسبب شلل أطفال- وصاحبة مبادرة " نكمل بعض" وهي مبادرة انطلقت تحت مظلة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" وتقول: إن المبادرة تتكون من فريق نسائي من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعدَّين مصطلح معوق ومراحل الإعاقة، ليسجلن النجاحات وأصبحن بدلا من أن ينظر إلينا أننا نحتاج للرعاية والعطف، أصبحنا نحن الذين نساعد الآخرين، وهدفنا في هذا المبادرة مساعدة من يشاركوننا نفس المعاناة، وخصوصا حديثات الإصابات، ممن أصبن بحوادث أعاقتهن عن الحركة، ومن خلال هذه المبادرة نحاول تأهيلهن نفسيا، لتخطي واستيعاب التغيّر الذي أحدثته إعاقاتهن المفاجئة، والتي أصبن بها جراء إما حوادث مرورية، أوغيرها ونسعى أن لا تبقى هذه المعاقة جسديا أسيرة أحزانها ومخاوفها من تقبل المجتمع لها وتقبلها لحياتها الجديدة.

وترى دلال: أهمية الإرشاد النفسي للمعوقين حديثا وحاجتهم إلى من يساعدهم في التخفيف من الآثار السلبية لإعاقتهم، لأن غالبيتهن يصبن بالصدمة، لأنهن في وقت وجيز أصبحن معوقات عقب ما كن صحيحات، فهدفنا الوصول بهن إلى أقصى درجة ممكنة من درجات التفاؤل في شخصيته الجديدة وتحقيق ذاتهن، فبعدما كان هذا المعوق سليما معافى وجد نفسه على كرسي متحرك، وقد يصاب بالإحباط النفسي وقد ينعزل عن مجتمعه بسبب إعاقته، وقد يصل به الأمر إلى رفض العلاج الطبيعي، أو استخدام أي أجهزة تعويضية، ودورنا أن نؤهله لتقبل حياته الجديدة.

وتضيف: لقد نصت المبادرة أن يكون التأهيل من معوقة مثلها، وهذا ما نركز عليه، وتأتي ذلك في إطار برنامج التوجيه والإرشاد النفسي للمعوقة من معوقة أخرى وليس من شخص سليم، وترى أن هذا أدعى لتقبل المعوقة حديثا للنصح والإرشاد، مؤكدة أنها وزميلاتها في المبادرة وبالتعاون مع مدينة سلطان استطعن تخفيف كثير من المشكلات النفسية التي تصاب بها المعوقة حديثا، وساعدن كثيرا من المعوقات حركيا حديثا من التكيف مع أنفسهن وأسرهن، والعالم المحيط بهن، من خلال عقد العديد من الدورات التأهيلية، وهذا النوع من التأهيل ساعد على سرعة تقبل المعوقة حركيا لفهم نفسها وللعالم المحيط بها، وجعلها قادرة على التكيف والتعرف مع إمكاناتها الجسمية والعقلية والاجتماعية والمهنية وتطوير اتجاهاتها الإيجابية السليمة نحو ذاتها.

تهيئة نفسية

من جهتها قالت دلال القراش: من خلال مبادرتنا نحمل أهدافا نثق بها المعوقة حديثا بناء على تجاربنا التي مررنا بها وعن قصتها قالت: عندما كنت طالبة في الجامعة كان عندي مادة وهي عن دمج المعوقات بالأسوياء بالتنسيق مع جمعيات الإعاقة، ولم تكن مادة أساسية في دراستي، ولكني أخذتها لترفع معدلي، وكأن الله عز وجل جعلها تهيئة نفسية لي، وقدمت تجربتي فيها، ثم تخرجت بتخصص رياض أطفال، فسبحان الله قبل الحادث كنت أهتم بالمعوقات ولم يدر بخلدي أن أصبح في يوم ما مثلهم، وبعد تخرجي وتوظفي كمعلمة رياض أطفال، تعرضت بعد ستة أشهر لحادث جعلني معوقة، وهذا ما جعلني أتقبل الإعاقة بصدر رحب، وأشكر الله على ما حصل لي، وعن تقبل طالباتها لها كمعوقة، قالت: إن الأطفال يتقبلون أي شخص لروحه وليس لجسده، بعكس الكبار الذين يعاملونك وفق جسدك، ولكني خرجت للمجتمع لأوضح لهم أن شخصيتي هي التي تتكلم وليس الجسد.

التغلب على الإعاقة

كما تحدثت هند السياري -من ذوات الاحتياجات الخاصة-، وتعمل موظفة في جمعية الإعاقة الحركية للكبار، وقالت: بدأت معي الإعاقة منذ كان عمري 18 عاما واستطاعت من التغلب على إعاقتها بمساعدة أسرتها التي هيأت لها الجو للمثابرة والمواصلة طريق النجاح، وهي مسؤولة في لجنة الزواج في الجمعية، موضحة أن الإعاقة ليست عائقاً لمواصلة الحياة وبناء أسرة سعيدة.

وتأمل السياري أن يتاح لها ومثيلاتها التنقل في الأماكن العامة دون مساعدة أو شفقة الآخرين وأن تقوم الجهات المسؤولة عن تهيئة الممرات والأماكن للمعوقين لممارسة حياتهم كالأسوياء.

المعالجة بالفن

نجوى آل معروف، معوقة وتعاني من مرض السرطان، ولكنها تعمل معالجة نفسية بالفن وتخصصها إرشاد نفسي وتربوي، ومؤسسة فريق رنكن التطوعي محاضرة جامعية، وإعاقتها منذ الولادة وتشيد ببادرة "نكمل بعض" وتقول: نحن نسعى إلى الدعم النفسي للفئة حديثي الإعاقة بالذات وأنا مولودة بالإعاقة فوضعي يختلف عن حديثة الإعاقة التي تحتاج لتهيئة نفسية مكثفة لكي تندمج بالمجتمع وتمارس حياتها طبيعيا.

وعن إمكانية التهيئة النفسية للمعوق حديثا بواسطة الفن قالت: المعوق حديثا يصاب بصدمة نفسية إذا لم يتم احتواؤه، ومعالجته نفسيا، ويمكن علاجه عن طريق الفن، وهي إحدى الطرق التي تكون ذات فائدة كبيرة مع المعوقين، وتعتمد هذه الطريقة إما بالرسم أو بما يتميز به المعوق من مهارات أخرى، وتعتبر كل هذه الوسائل مخارج ممتازة للتعبير عن المشاعر والأفكار، وهذه المهارات تعطي المعوق فرصة للتعرف على قدراته التي قد لايكتشفها إلا بعد إعاقته الحركية.

الشفقة والعطف

وأما سمية الدوسري - مصابه بالشلل منذ الولادة طالبة في جامعة الملك سعود علم اجتماع- فقد جاءت للمشاركة في مبادرة "نكمل بعض" وتقول إنه يجب أن لا ينظر للمعوق إلى أنه يحتاج إلى الشفقة والعطف، وترى أن المعوق قد يتفوق على السليم في كثير من المهارات، والإنسان المعوق لا يحتاج للشفقة، لأنها قد تأتي بنتائج عكسية على شخصيته وسلوكياته، حتى لا يحس بالنقص، ويجب أن يكون طموحا ويحس بأنه طبيعي في ممارسته للشؤون الحياتية العادية وأنه يملك مهارات لا تقل عن الأسوياء. وأضافت: يضايقني فيمن أصادفهم من أول وهلة فألمس منهم التعاطف والحنان الزائد وهذا اعتبره بالنسبة لي كمعوقة إحساس بالشفقة، ولو استسلمت له فسوف يجعلني أنعزل أو أصاب بالانطوائية ولكني تأقلمت على عدم الاستسلام لذلك مطالبة وسائل الإعلام بتفعيل توعية المجتمع تجاه الإعاقة، وضرورة تضافر الجهود لخدمة المعاق الذي يعد فئة من فئات المجتمع ، مؤكدة أنها بدأت تتغير النظرة السلبية عند بعض أفراد المجتمع، عن المعوق وتحسن صورته، أمام فئات المجتمع الذين بدأوا يعون قدراته التي يستطيع القيام بها والتي قد تفوق في أحيان كثيرة قدرات الأشخاص العاديين، وما يثلج الصدر هو دعم أسرتي التي أجد منها كل الدعم والتأييد، كما أن والدي يعتمد علي في كثير من الأمور ويكلفني لقضاء الكثير من المشاغل دون النظر لإعاقتي.

أسوياء في العطاء

وترى هدى الصيخان – مصابة بشلل أطفال منذ الطفولة، ومديرة منتديات شامخن رغم الإعاقة - أن مبادرة "نكمل بعض" تعد من أولوليات العمل التطوعي في مجال ذوي الإعاقة، لذلك فإن كثيرا من المعوقين حركيا يعملون مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية على تشجيع العمل التطوعي، والتواجد معهم من خلال كثير من الأنشطة التي تعزز دورهم كشركاء في المسؤولية الاجتماعية من خلال المساهمة في الأنشطة الاجتماعية المختلفة.

وتناولت الصيخان بعض مايضايق المعوق من أهمها نظرات الشفقة والإحسان في أعين الأصحاء للمعاق وقالت: كانت تضايقني مثل هذه النظرات ولكن بعدما بدأ وعي المجتمع يتغير بدأت أشعر أني لم أعد آبه لمثل تلك النظرات لأني استطعت أن أتغلب عليها بالطموح نحو الأفضل وتجاوز حدود إعاقتي بالإنجاز.

وعدت هدى ماتقوم به دلال القحطاني وزميلاتها في المبادرة، عملا إنسانيا يبعث على التفاؤل والأمل، في أرواح ذوي الإعاقة، كما يجعلهم يتحلون بالصبر والمساهمة في تخفيف معاناة أقرانهم من ذوي الإعاقة الحديثة، والمساهمة في نشر الوعي حيال الإعاقة وكيفية التعامل مع ذوي الإعاقات، وتدريبهم وتهيئتهم النفسية لحياتهم المقبلة، وإعطائهم الفرصة لإبراز قدراتهم وتكيفهم مع الإعاقة ليثبتوا للجميع أنهم أسوياء في العطاء، وطالبت بنشر ثقافة العمل التطوعي وتطويره ليشارك فيه المعوق مع إعطائه الفرصة لاستعراض قدراته التي لاتقل عن قدرات الأصحاء.

المبادرة أفادتني

أسماء قيراطي حصل لها إعاقة بسبب حادث سيارة منذ خمس سنوات، وتقول عن كيفية تغلبها على إعاقتها أنها جلست في البيت سنه ونصف حبيسة الإعاقة، وتعاني من حالة نفسية، وتقول: كنت لا أتجاوز غرفتي إلا لدورة المياه - أعزكم الله – والسبب أني أصبت بصدمة نفسية عقب الحادث، فكيف بعد أن كنت صحيحة سليمة أفاجأ بأني مقعدة ولكن ولله الحمد بمثل هذه المبادرة استطعت التغلب على إعاقتي، ورأيت أن الأمل يحدوني بأن لا أقف عند حدود إعاقتي، ورأيت أن المعوقات هنا يمارسن حياتهن بكل أريحية ويعيشون حياتهم بكل يسر وسهولة، والإعاقة لاتمنع من إكمال مشوار الحياة، ولو كانت هذه المبادرة موجودة عندما حصلت لي الإعاقة لما ضيعت من عمري سنوات منطوية على نفسي، مشيرة الى انها تطمح أن تكمل دراستها لتكون دكتورة في أي تخصص،لأن الحياة لا تتوقف مع العزم والإصرار، وترى أهمية توعية المجتمع بالإعاقة وتعريفهم باحتياجاتهم والخدمات وتكثيف البرامج الموجه إلى كل فئة من فئات الإعاقة إضافة لطرق الوقاية من الإعاقة من خلال التعرف على مسبباتها وكيفية مواجهتها وتجنب تلك الأسباب وأساليب التعرف والكشف المبكر عن الإعاقة ومسبباتها. أما وجنه اليامي -ربة منزل- تعرضت للاعاقة بسبب حادث حصل لها قبل ست سنوات اذ لايتحرك غير رأسها ويديها - كما قالت – وقدحضرت دورات مبادرة " نكمل بعض" التي استطاعت من خلالها التغلب على كثير من السلبيات التي تؤثر على المعوق بسبب حوادث طارئة، ولأن تقول إنها ربة بيت ومسؤولة عن أطفال وراضية بقضاء الله وقدرها وتمارس حياتها طبيعيا دون إحساس أنها معوقة.

معلمة منطقة نائية

أما أم أحمد جاءت لحضور دورة التأهيل في مبادرة "نكمل بعض" وهي معلمة أصيبت بحادث مع سائقها وهي في طريقها لمدرستها النائية، تقول إعاقتي حديثة ففي يوم من الأيام كنت مسافرة مع سائقي لمدرستي التي تبعد عن مقر سكني حوالي 150 كم وأتردد منذ خمس سنوات، ونام السائق فانقلبت بنا السيارة وأصبت بإعاقة أقعدتني عن الحركة والمشي ولي الآن مايقارب عشرة أشهر والحمد لله استفدت كثيرا من التأهيل النفسي الذي جعلني أتأقلم مع إعاقتي، ولكن ما يؤرقني الآن هو هل ستسمح لي وزارة التعليم أن أمارس عملي كما كنت وتسهل نقلي لتأدية واجبي الوظيفي، موضحة ان العمل في التدريس لايعيقه الكرسي، متمنية الموافقه على عودتها للعمل كمعلمة رياض أطفال، كما طالبت بأن بإعادة النظر في عمل المعلمات في المناطق النائية.

المطالبة بحقوقهم

وتحدثت الجوهرة الخراشي -مديرة القسم النسائي بجمعية الإعاقة الحركية "حركية"- عن هذه المبادرة التي انبثقت عن جمعية حركية، حيث تقوم المبادرة بتأهيل حديثي الإعاقة، من خلال التأهيل النفسي والاجتماعي عبر دورات مخصصة لهم، واستعرضت الخراشي البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين، مطالبة بتهيئة الأسواق ومؤسسات المجتمع الخدمية الاخرى، وكذلك دورات مياه للمعوقين بممرات خاصة بهم لتسهيل مرورهم بالكرسي المتحرك، وازالة الصعوبات التي تواجههم في ذلك، كما طالبت بتضافر الجهود من الجهات المعنية لتوفير كل ما يحتاجه المعاق.

دعم الأقران

وقالت لمياء الفالح -رئيسة قسم صحة المرأة بمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية-، عن مبادرة "نكمل بعض" أن أحد أهداف مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية هي محاولة توفير الدعم للمرضى، ونحن نتعاون دائما في كل عمل تطوعي مع جمعية حركية، وصاحبة المبادرة دلال القحطاني نسقت معنا لهذه المبادرة، وفي نفس الوقت نحن نعمل الآن على مبادرة دعم الأقران، وهي أن المرضى الذين لديهم إعاقات حركية، أحيانا الإخصائي أو الممارس الصحي قد لا يكون هو الشخص المناسب والكافي ليقدم الدعم النفسي للمريض بالذات بعد خروجه من المستشفى إضافة لبعض التفاصيل الصغيرة التي يحتاجها المريض وتأهيله لرجوعه لعمله أو الدراسة أو الزواج أو التعود على التعامل مع أفراد المنزل.

وقالت نحن في المدينة نوفر الدعم النفسي أيضا، ومحاولة الحوار مع المعوقة حديثا ومرات نضطر لحضور كافة العائلة لتهيئة المعاقة حديثا للتعامل مع حياتها المستقبلية، مهما كانت هذه المعوقة وأحيانا نضطر للاستعانة بحالات مشابهة للتأثير على المعوقة، وهذه المبادرة تعد من أهم احتياجات الدعم النفسي.

وتؤيدها بذلك زميلتها فاطمة القحطاني -أخصائية اجتماعية بصحة المرأة -، وترى أن مبادرة "نكمل بعض" تستحق الاهتمام لذا تهتم فيها مدينة سلطان الخيرية وهذه المبادرة من ضمن المبادرات الناجحة التي تسعى إلى دعم الأقران وهذا يهمنا لأن كثيرا من المرضى لدينا في المدينة يحتاجون لمثل هذا الدعم النفسي والاجتماعي.

إحدى المحاضرات التوعوية والتأهيلية التي يقدمها فريق المبادرة لزميلاتهن ممن تعرضن للاعاقة

دلال القحطاني تتحدث للزميل راشد السكران

لمياء الفالح

دلال القراش

الإعاقة قد تكون نقطة الانطلاقة لحياة ملؤها العطاء والانجاز

بالعزيمة والإصرار تتجاوز المصابة جسديا ظروفها لتكون شعلة من العطاء والكفاح

نجوى آل معروف

فاطمة القحطاني

إحدى مشاركات جمعية حركية في دعم مرضى مدينة سلطان الإنسانية

وجنه اليامي

أم أحمد