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«التحول الوطني 2020» يسخّـر التقنية لخدمة المواطن

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«التحول الوطني 2020» يسخّـر التقنية لخدمة المواطن «التحول الوطني 2020» يسخّـر التقنية لخدمة المواطن

تواصل أمس لليوم الرابع على التوالي استعراض معالم برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتدشينه ليكون البرنامج جزءًا من «رؤية المملكة 2030». وكشف وزير الشؤون البلدية والقروية عبد اللطيف آل الشيخ خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس أن وزارته تعمل على تنمية استثمار البلديات باستخدام وسائل حديثة. وفي رده على سؤال رئيس التحرير سليمان العصيمي حول تطوير المجالس البلدية أشار إلى أن النظام الجديد للمجالس منح الأعضاء صلاحيات كبيرة؛ وأعلن عن برنامج تحت مسمى «بلدي» يتيح لأي مراجع للأمانات والبلديات استصدار رخصة بناء خلال عشرة أيام، واستصدار رخصة محل تجاري خلال خمسة أيام فقط.

منصة إلكترونية لإنهاء المعاملات البلدية ومتابعة الإجراءات

من جهته أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن عدد الشركات في المملكة وصل إلى 54 ألف شركة مشيراً إلى أن برنامج التحول الوطني 2020 يستهدف الوصل لرفع هذا الرقم حتى 100 ألف شركة خلال الأعوام المقبلة. وأشار إلى أن ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سيوقع عقد شراكات مع عدد من الشركات الأجنبية خلال زيارته المقبلة إلى الولايات المتحدة الأميركية، موضحاً أن وزارته تطمح إلى جذب استثمارات واعدة لخلق فرص عمل جديدة. وقال إن لدى وزارته 34 مبادرة لتنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر، وتعزيز منظومة التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن برنامج التحول الوطني يعتبر أول برنامج تنفيذي تشارك فيه كافة الجهات الحكومية. وأكد أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، لافتاً إلى أن موضوع التأشيرات سيكون ضمن خطط الوزارة لجذب المستثمر.

مضاعفة عدد الشركات.. وتنظيم العلاقـة بين المستهلك والتاجر

ولفت وزير التجارة إلى أن برنامج التحول الوطني 2020 يهدف إلى رفع ثقافة ريادة الأعمال، وبناء ثقة المستهلك في المنتجات المتوفرة بالأسواق، لافتاً إلى احتمالية تعثر أي مبادرة وهو شيء طبيعي، إذ إن آليات الوزارة ستحد من العراقيل.

خصخصة البريد وتغطية المناطق النائية بالإرسال والإنترنت السريع

إلى ذلك كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد السويل أن وزارته تواجه تحديات أبرزها محدودية النطاق العريض للإنترنت، موضحاً أنه تم اعتماد ثلاث مناطق لتقنية المعلومات، إضافة إلى صندوق لتمويل النطاق العريض في المناطق النائية، مشيراً إلى أن لديهم الخبرة الكافية لتخصيص البريد السعودي، لاسيما وأن لديهم تجربة في تخصيص قطاع الاتصالات. وأكد خلال المؤتمر الصحافي أن وزارته تهدف إلى إعادة هيكلة البريد

خمسة أيام لإنشاء محل تجاري.. وعشرة لاستصدار رخصـة بنـاء

وتحويله إلى قطاع خاص، قائلاً إن الوزارة تسعى إلى تغطية 80 في المئة من المناطق الحضرية عالية الكثافة بالنطاق العريض، إضافة إلى خلق 120 الف فرصة عمل، وتأهيل 20 ألف شاب وفتاة بنهاية 2020م، وتغطية 75 في المئة من المناطق النائية بشبكة الإرسال اللاسلكية. وأوضح أن هدف وزارته يتلخص في أن ينافس البريد السعودي الشركات العالمية لنقل الطرود.

الوزراء خلال المؤتمر الصحافي (واس)

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