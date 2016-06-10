القنصل الروسى العام: العلاقات بين القاهرة وموسكو تطورت بشكل ملحوظ

أكد القنصل الروسى العام بالإسكندرية راشيد صاديقوف، أن العلاقات المصرية الروسية تتطور بشكل ملحوظ وجيد خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ازدهاراً فى أوجه التعاون بمختلف المجالات، سواء على الصعيد التجارى أو العسكرى أو الصناعى.

وأضاف صاديقوف فى تصريحات اختص بها وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء أمس الخميس على هامش الاحتفال بالعيد الوطنى لدولة روسيا، أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدة مشروعات أولها مشروع المحطة النووية بالضبعة، حيث قام وفد مصرى برئاسة وزير الكهرباء بزيارة موسكو للتنسيق مع إحدى الشركات الروسية الضخمة لإنشاء المحطة النووية.

وأوضح صاديقوف أنه جار حالياً التنسيق مع الجانب المصرى بشأن المواصفات والعمال والخامات، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل فى غضون الفترة المقبلة، مؤكداً على وجود ارتفاع فى حجم الصادرات المصرية إلى روسيا من الخضر والفاكهة فى الوقت الذى تستورد فيه القاهرة القمح الروسى.

وأعرب عن أمله فى عودة السياحة الروسية إلى مصر، مشيراً إلى أن مصر تعد من أرخص وأفضل الدول السياحية فى العالم، لافتاً إلى أن الروسيين يعشقون البحر والسياحة فى مصر.

بالصور.. قنصلية روسيا بالإسكندرية تحتفل بالعيد الوطنى بحضور المحافظ