تقرير في الجول - أين يقع إيفونا بين الهدافين الأجانب في أول مواسمهم عبر تاريخ الدوري

وصل الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي إلى هدفه رقم 12 هذا الموسم في مسابقة الدوري الممتاز ليتساوى مع مؤمن زكريا هداف الفريق بالبطولة.

وبات إيفونا هو أكثر أجنبي يسجل للأهلي في الموسم الأول له متفوقا على الأنجولي أمادو فلافيو والغاني أحمد فيلكس أبرز مهاجمي الشياطين الحمر الأجانب.

لكن أين يقع إيفونا بين الهدافين الأجانب في تاريخ الدوري المصري بموسمهم الأول؟

FilGoal.com يقدم لكم تاريخ أبرز الهدافين الأجانب في موسمهم الأول في الدوري المصري.

- في البداية إيفونا وقبل نهاية الدوري بأربع مباريات لفريقه أصبح في المركز الثالث من بين الهدافين الأجانب في موسمهم الأول خلف النيجيري ستانلي مهاجم وادي دجلة واليمني علي محسن مهاجم الزمالك في الستينات.

ستانلي في الموسم الماضي نجح في تسجيل 16 هدفا في الدوري ليصبح أكثر مهاجم أجنبي يسجل في الموسم الأول له بالمسابقة متفوقا على السوري مهند البوشي والغاني جون أنطوي.

ستانلي كسر رقما ظل صامدا أكثر 44 عاما بعد أن نجح علي محسن مهاجم الزمالك في تسجيل 15 هدفا بموسمه الأول مع الأبيض 1960-1961 حصل بهم على لقب الدوري.

أوتاكا

أوتاكا هو أول هداف أجنبي للدوري المصري بعد 30 عاما من سيطرة اللاعبين المحليين ونجح في الحصول عليه بموسم 1999-2000 عندما سجل 17 هدفا للإسماعيلي لكنه لم يكن في موسمه الأول في مصر.

أوتاكا انتقل قبلها بعام لصفوف المقاولون العرب ولعب معه موسم 1998-1999 وسجل فيه 4 أهداف لذئاب الجبل.

إيمانويل وفيلكس

أبرز الأجانب الذين لعبوا في الدوري المصري كان النيجيري إيمانويل أمونيكي مهاجم الزمالك والذي لعب مع النسور الخضراء في مونديال 1994 ضمن جيل ذهبي في بلادهم.

إيمانويل في موسمه الأول 1991-1992 مع الزمالك سجل 4 أهداف فقط.

أيضا أحمد فيلكس مهاجم الأهلي والذي تألق مع غانا في أولمبياد أطلانطا 1996 كان أبرز اللاعبين الأجانب في الدوري المصري وظهر مع الشياطين الحمر لأول مرة في موسم 1993-1994.

وفي ذلك الموسم سجل أحمد فيلكس 8 أهداف للأهلي.

البوشي

بعد عودته للممتاز في موسم 2000-2001 قاد الثنائي محمد أبو تريكة والمهاجم السوري مهند البوشي الفريق خط هجوم الترسانة ليسجل الأخير 11 هدفا في موسمه الأول بالدوري المصري الممتاز.

بابا أركو

الغاني بابا أركو هو أحد الأجانب الذين توجوا بلقب الهداف في موسم 2008-2009 تشارك اللقب مع الأنجولي أمادو فلافيو برصيد 12 هدفا لكنه لم يكن الموسم الأول للمهاجم.

بابا أركو جاء لمصر مع الزمالك لكنه شارك في الدوري لأول مرة مع طلائع الجيش في موسم 2004-2005 وسجل هدفا وحيدا.

بوبا

النيجيري بوبا مهاجم اتحاد الشرطة السابق والذي توج معه بلقب هداف الدوري 2009-2010 برصيد 14 هدفا لكنه بالطبع لم يكن موسمه الأول في مصر.

بوبا ظهر في الدوري لأول مرة مع أسمنت أسيوط موسم 2005-2006 وسجل خلاله 6 أهداف.

فلافيو

بالتأكيد أبرز المهاجمين الذين مروا على الدوري المصري في تاريخه وحصل على لقب الهداف في 2006-2007 برصيد 17 هدفا لكنه بالطبع لم يكن موسمه الأول كما يتذكر الجميع إذ سجل هدفا واحدا في الموسم السابق له كان بالصدفة في شباك غزل المحلة.

أنطوي ومصطفى كريم ونانا بوكو

أنطوي في موسمه الأول بالدوري المصري مع الإسماعيلي نجح في تسجيل 11 هدفا حصل بهم على لقب الهداف ليتساوى مع مهند البوشي في موسمهما الأول.

مصطفى كريم مهاجم الإسماعيلي في موسمه الأول 2007-2008 مع فريقه سجل 9 أهداف في موسم مميز للاعب العراقي.

الإيفواري نانا بوكو والذي ينافس على لقب الهداف هذا الموسم بـ14 هدفا حتى الآن نجح في تسجيل 11 هدفا بموسمه الأول في مصر مع اتحاد الشرطة وتحقق خلال الموسم الماضي 2014-2015.

حمديتو وتشيرنو

السوداني حمديتو أحمد أول هداف أجنبي للدوري المصري وحدث الأمر في ثاني مواسم المسابقة 1949-1950، حمديتو لاعب الترسانة سجل للشواكيش 10 أهداف وهو الموسم الأول له.

تشيرنو مانساري مهاجم سيراليون والذي لعب في الدوري المصري سنوات طويلة مع القناة والأهلي والاتحاد السكندري سجل في الدوري المصري أكثر من 50 هدفا.

لكن المهاجم السيراليوني ظهر في الدوري المصري لأول مرة في موسم 1995-1996 وشكل ثنائيا هجوميا قويا مع عبد الله الصاوي في فريق القناة، تشيرنو سجل 5 أهداف فقط في الموسم الأول.

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