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أرقام في الجول – هل قدم رجب بكار أمام الأهلي ما يقنع الزمالك بضمه؟

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بعد رحيل عمر جابر عن الزمالك لينضم لصفوف بازل السويسري قرر الزمالك مراقبة رجب بكار الظهير الأيمن للداخلية في مباراة الأهلي حسبما علم FilGoal.com.

فماذا قدم بكار أمام الأهلي ليقنع الزمالك بضمه خلال سوق الانتقالات؟

مرر بكار الكرة 25 مرة كان منهم 14 تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغت 56%، كان من بينهم أربع تمريرات طولية منهم واحدة فقط صحيحة.

تمريرات بكار جاءت بواقع 10 للأمام بنسبة 71%، وتمريرتين للخلف ومثلهما لجانبي الملعب بنسبة 14% لكل منهما.

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وأرسل الظهير الأيمن للداخلية عرضيتين فقط طوال الـ90 التي شارك بها أمام الأهلي، ولم يصنع ولا فرصة لزملائه.

كما أن الخطرية الحرارية لرجب بكار أوضحت أنه لم يتقدم كثيرا باتجاه منطقة جزاء الأهلي.

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وبالنسبة للمرواغات فقد أكمل بكار مرواغة واحدة صحيحة من أصل خمس محاولات، هذا عن الشق الهجومي فماذا عن الدفاعي؟

قطع الكرة من منافسيه تسع مرات بينما فقدها خمس مرات منهم واحدة تحت ضغط، ونجح في تسلم الكرة من زملائه في 13 مناسبة.

فهل قدم رجب بكار أرقام جيدة أمام الأهلي تقنع الزمالك بمراقبته أكثر لضمه مستقبلا؟

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فيديو اليوم السابع