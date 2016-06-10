عسيري: زيادة القوى العاملة وعدد الأسرَّة والملف الإلكتروني الموحد أبرز المبادرات

أكد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة د. مبارك عسيري، على دور القطاع الصحي العام في تطوير وتوفير الرعاية الصحية في إطار برنامج التحول الوطني، منوهاً عن الاستراتيجيات العشرة لتطوير النظام الصحي والتي يتفرع منها 37 مبادرة.

وأشار إلى أن أبرز تلك المبادرات هو زيادة القوى العاملة وفقا للمعايير الدولية، وزيادة عدد الاسرة، والملف الإلكتروني الموحد، وتقليل الأخطاء الطبية، وتنمية الموارد الذاتية وايجاد مصادر التمويل، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تعتمد بشكل كبير على مؤشرات علمية لقياس الأداء لمتابعة تنفيذها.

وشدد د. عسيري خلال اختتام ندوة برنامج التحول الوطني وإصلاح النظام الصحي والتي اقيمت في جدة مؤخراً واستمرت لمدة يومين بمشاركة نخبة من المتخصصين والاداريين في القطاع الصحي، على أولويات تطوير واصلاح النظام الصحي السعودي في ظل برنامج التحول الوطني.

ولفت إلى انه اصبح من الضروري تحديد أولويات الإصلاح والتطوير في القطاع الصحي والجدول الزمني اللازم لتحقيق كل هدف من الأهداف المطلوبة ومن أهمها "تمكين المواطنين من الاشتراك في تأمين صحي مناسب يتيح لهم الحصول على الخدمة في القطاعين العام والخاص، تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقنية المعلومات الصحية، وتمكين وصول المواطنين للخدمات الصحية الأولية العاجلة خلال أقل من ساعة، في كافة مناطق المملكة".

من جانبه تحدث رئيس لجنة الخدمات الصحية بغرفة جدة ناصر الزاحم، عن دور القطاع الصحي الخاص في توفير الرعاية الصحية في إطار برنامج التحول الوطني، مشيراً إلى أن اهم ملامح الرؤية للقطاع الصحي الخاص تتمثل في مشاركة القطاع الصحي الخاص في تقديم الخدمة، تولي القطاع العام توفير الطب الوقائي للمواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية كخطوة أولى، والإسهام في محاربة الأمراض المعدية، والاعتماد على القطاع الصحي الخاص في تولي إدارة المرافق الصحية التابعة للدولة مقابل تأمين شامل للمواطنين.