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إطلاق سراح الدفعة الأولى من سجناء تبوك المشمولين بالعفو

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إطلاق سراح الدفعة الأولى من سجناء تبوك المشمولين بالعفو إطلاق سراح الدفعة الأولى من سجناء تبوك المشمولين بالعفو

رباح الشراري

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله وسمو ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، باشرت لجان العفو بسجون منطقة تبوك العمل فور صدور العفو الملكي الكريم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك للعام 1437 هـ، حيث تم إطلاق سراح الدفعة الأولى من السجناء المستفيدين من العفو بعد تطبيق قواعده فيما لا تزال اللجان مستمرة بالانعقاد والنظر بقضايا السجناء ومعاملاتهم المحالة من الجهات الأخرى لتطبيق تعليمات العفو بحقهم.

من جانبه رفع مدير سجون منطقة تبوك اللواء رباح الشراري، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع، يحفظهم الله بمناسبة حلول شهر رمضان.

كما قدم الشكر والعرفان على العفو الملكي الكريم للسجناء والذي سوف يكون له الأثر الكبير في نفوس السجناء ويكون حافزا لهم بالتوبة والإقلاع عن الجريمة وعدم العودة لها مرة أخرى بعد أن منّ الله عليهم بهذا العفو وجمع شملهم بأسرهم وخفف من معاناتهم، داعياً السجناء إلى الاستفادة من هذا العفو والعودة إلى المجتمع وعائلاتهم صالحين تائبين والابتعاد عن أسباب الجريمة ورفقاء السوء.

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