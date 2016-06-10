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تدشين وقف شهداء عاصفة الحزم بأحد المسارحة

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دشن وكيل إمارة منطقة جازان د. سعد بن مقرن المقرن يوم امس، وقف شهداء عاصفة الحزم الذي أطلقه المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة بقاعة الاجتماعات بالإمارة، وذلك تقديراً وعرفانا لشهداء عاصفة الحزم.

وأوضح مدير المكتب التعاوني محمد بن علي قحل، بأن الوقف يتكون من ثلاثة أبراج عبارة عن مكاتب إدارية وتجارية وشقق فندقية ومحلات تجارية في مدخل المحافظة الجنوبي على مساحة إجمالية قدرها 4633 م2 وبتكلفة قدرها 15 مليون ريال مقسمة على الأبراج الثلاثة، مبيناً أن ريع كامل الوقف سيخصص لبرامج تعليمية وتدريبية وتربوية لأسر شهداء عاصفة الحزم بالإضافة إلى برامج المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأحد المسارحة.

وأعرب المقرن عن شكره وتقديره للمكتب التعاوني بهذه المناسبة، منوها بالعمل على إنشاء هذا الوقف الخيري للرجال الأبطال الذين دافعوا عن العقيدة والوطن والمواطن، داعياً رجال الأعمال وكافة أطياف المجتمع لدعم هذا الوقف والمساهمة فيه، مشيرا إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الى دعم ومساندة كل مايتعلق بالشهداء ممن قدموا أرواحهم فداء للدين والوطن.

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